Leve mejora en algunas variables económicas Nacionales 10 de febrero de 2020

Por Un mini balance de los primeros 60 días de Alberto Fernández en Casa Rosada.

Por Belén Escobar



(Especial NA). - Los primeros dos meses de Gobierno de Alberto Fernández estuvieron signados por la profundización del cepo cambiario, una disminución del Riesgo País, suba de reservas y leve mejora de expectativas de los empresarios, aunque persiste el clima de cautela a la espera de mayores definiciones del plan económico y la renegociación de deuda.

Al llegar a la Casa Rosada, una de las primeras medidas tomadas por el Frente de Todos fue aplicar mayores controles en la plaza cambiaria, al argumentar que "la Argentina se quedó sin un bien preciado que se llama dólar", por lo que se debía "cuidar para pagar los insumos que requieren la producción".

El Gobierno decidió enviar un proyecto de ley ómnibus al Congreso que, al declarar la emergencia pública en materia económica, entre otros puntos, establecía una amplia delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el impuesto a la compra de moneda extranjera -que ya permitió recaudar más de $ 3.000 millones-, y suspendía la movilidad jubilatoria, lo cual restaría ingresos por unos $ 100.000 millones anuales a los jubilados y pensionados que más ganan.

Una vez aprobada la iniciativa con modificaciones, comenzó a regir el recargo del 30% para atesoramiento y consumos en el exterior, con lo que disminuyó de manera marcada la compra de ahorristas, según datos del Banco Central.

El billete verde pasó de costar $62,98 a $81,95 promedio para la compra, siempre con férreas limitaciones en las compras para atesoramiento.

Las reservas internacionales, por su parte, registraron un avance de US$ 885 millones, dado que pasaron de US$ 43.787 millones a US$ 44.672 millones en dos meses.

El Riesgo País medido por el JP Morgan -elaborado sobre la base de la cotización de los bonos de deuda soberana- en los primeros dos meses pudo quebrar la barrera de los 2.000 puntos y, tras ubicarse en 2.188 el 9 de diciembre último, el viernes se posicionó en 1.875.

En tanto, el índice S&P Merval también mostró un buen desempeño, ya que trepó de 36.409 unidades a 41.214. .

Con relación al empleo, un informe elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que, si bien el indicador terminó el año anterior con una pronunciada caída, la perspectiva empresarial respecto de la dotación de su personal en los primeros tres meses es cautelosa.

La industria continuó entre los sectores de mayor caída, en un escenario de muy baja producción luego de que en el acumulado entre enero y noviembre se diera una merma de 6,9% interanual, lo que llevó al nivel más bajo en diez años.

Más optimista, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) consideró que hay una "relativa estabilidad" económica, lo que permitió un crecimiento en las ventas del sector en shoppings y supermercados.

La CIAI consideró que la mejora en las expectativas del consumidor, en parte, está "asociada a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y privado, gracias a los aumentos salariales por decreto a cuenta de futuras paritarias".

Además de la deuda, la inflación se mantiene como una de las principales variables a controlar luego de que en 2019 llegara a 53,8% y marcara la mayor variación anual de los últimos 28 años. La última proyección de consultoras recogida por el Banco Central a través del relevamiento REM, arrojó una estimación de costo de vida del 41,7% para este 2020.