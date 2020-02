Arroyo admitió que también se debe resolver la situación con los jubilados Nacionales 10 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó ayer que hay "una gran deuda pendiente" con los jubilados, y destacó que "en un contexto difícil" el Gobierno nacional está "arrancando por donde hay que arrancar" y "haciendo las cosas realmente bien".

"En el caso de los jubilados tenemos una gran deuda pendiente. Yo arranqué con la tarjeta (alimentaria) para los chicos menores de seis años. Muchos jubilados me escriben diciéndome mirá que nosotros también estamos muy complicados . En una segunda etapa vamos a arrancar por ahí", enfatizó Arroyo.

En declaraciones a radio Del Plata, consideró que hay "un contexto difícil", y resaltó: "Estamos trabajando bien, estamos arrancando por donde hay que arrancar, estamos haciendo las cosas realmente bien. La situación está complicada, se trata de colaborar entre todos".

"Tuvimos que arrancar por los más chicos porque es la clave para que arranquen bien y puedan ir bien nutridos a la escuela, pero después vamos a avanzar con la gente más grande", manifestó.

En ese marco, opinó que "hay sólo dos cosas fuera de la grieta en Argentina: todos estamos de acuerdo en que no puede haber hambre y que hay que cuidar a los chicos. Todos tratan de ayudar y de colaborar".

"Para la primer etapa del Ministerio me propuse tres objetivos: todos tienen que comer en la Argentina, todos los chicos tienen que estar en la escuela, y la mejor política social es el trabajo", precisó el ministro de Desarrollo Social.

Además, consideró que "hay dos temas" que están "pendientes en Argentina: la atención de la problemática de la discapacidad" y que "no hay tantos programas (sociales) para gente mayor de 40 años".

"La atención de la problemática de la discapacidad hace mucho que está pendiente pero que en el gobierno anterior, en los últimos cuatro años, se complicó mucho porque bajaron muchas pensiones. Se puso muy difícil la situación", señaló Arroyo.

Por último, destacó que la cuestión de las pensiones por discapacidad está "empezando a regularizarse", y concluyó: "Hay cerca de 150 mil pensiones de personas que hicieron todos los trámites para acceder a una pensión y que están trabadas, no les dieron el alta. Ahora empieza a regularizarse".