"Una reunión con buenas impresiones” Locales 10 de febrero de 2020 Redacción Por La titular de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, participó del Consejo Consultivo Social y quedó satisfecha con lo expuesto.

NORMA BESSONE. Quedó conforme con la participación del ministro Sain en el Consejo Consultivo.

Tras la última reunión del Consejo Consultivo Social encabezada por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, la Sociedad Rural de Rafaela, a través de su presidente Norma Bessone, analizó el encuentro como "muy positivo".

“Fue una reunión muy extensa, de más de tres horas y con una amplia representación de todas las instituciones, donde me llamó mucho la atención la cantidad de presidentes de vecinales presentes. Me llevo muy buenas impresiones de esta reunión y del Ministro de Seguridad que demuestra una gran capacidad, un trabajo de investigación que realiza, un trabajo científico e incluso desde su visión de sociólogo”, indicó Bessone.

La dirigente dijo que es obvio que todos los proyectos que trajo ahora hay que tratar de llevarlos a la práctica, algunos de manera urgente y en medio de un contexto que no es nada simple.

En relación a la problemática que afecta a la zona rural, con una gran cantidad de robos de ganado e ilícitos de todo tipo, Bessone comentó que fue muy claro el mensaje que brindó sobre la situación de la Guardia Rural Los Pumas, el jefe de Policía de provincia, Víctor Sarnaglia.

“Ha dado un mensaje muy interesante respecto a cómo tratar y abordar el tema, tomamos conocimiento de que precisamente Los Pumas, -una fuerza tan importante para la seguridad rural-, cuenta con presupuestos ínfimos, sin autos para patrullar; en verdad un diagnóstico muy duro y un interés en que esto lo podamos revertir”, subrayó Bessone.

La presidente de la Sociedad Rural dijo que después de la reunión del Consejo Consultivo, a todos los presentes les quedó la sensación de que hay una gran urgencia en dar señales inmediatas a la gente, a las instituciones, a la sociedad en general, “ porque los problemas hacen que necesitemos retornos, mensajes urgentes por parte de ellos, porque es muy serio lo que estamos viviendo”.



CUENTA PENDIENTE EN LA ZONA RURAL

“Nosotros que sufrimos hechos de inseguridad de manera reiterativa, casi es histórico te podría decir, vemos que en estos momentos han recrudecido y esto merece un análisis especial, porque si tenemos abigeato esto implica que hay un comercio clandestino de la carne; si hay robo de celulares, o de motos, es porque hay comercio clandestino de esos productos”, enfatizó Norma Bessone.

Y agregó en relación a las urgencias: “entonces acá también hay una necesidad por parte de nuestros dirigentes de tomar con seriedad esto, con medidas a corto, mediano y largo plazo, pero además debería haber un involucramiento por parte de la sociedad, con comportamientos adecuados, porque si yo recibo un celular o me venden carne a precios muy diferenciales a los que ofrece el mercado, entonces está claro que el origen es dudoso”, precisó.

Además la dirigente agropecuaria sostuvo en ese sentido que “no podemos prestarnos a esa cadena de corrupción donde nosotros ayudamos a alimentarla y esto es lo que quedó claro en esta reunión”.



SOBRE LA MESA DE COORDINACIÓN

La presidente de la Sociedad Rural de Rafaela expresó que a partir de la conformación de esta Mesa quedó establecido que “estas instituciones que estábamos presentes seremos convocadas por las autoridades, de acuerdo a las problemáticas de cada entidad, para diagramar y focalizar los problemas urgentes y diseñar las acciones correspondientes, pero insisto, fue un diálogo muy positivo”, finalizó Bessone.