El Reglamento Particular de la competencia de Vila Deportes 10 de febrero de 2020

FOTO ARCHIVO AML CIRCUITO. La Carrera Especial con Invitados se llevará a cabo el sábado en Vila.

Se dio a conocer el Reglamento Particular de la Prueba (RPP), para la Carrera Especial con Pilotos Invitados, que se disputará el próximo sábado 15 de febrero en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila. El contenido del mismo es el siguiente:

"Todo piloto titular podrá participar con un piloto invitado, conduciendo ambos la misma máquina. También el piloto titular podrá hacerlo solo.

"Para poder participar como piloto invitado no deberá poseer puntos en el actual certamen y a su vez, deber acreditar experiencia previa en alguna categoría en donde se le haya otorgado una licencia deportiva autorizada por la CDA del Automóvil Club Argentino u otra Federación reconocida.

"El piloto que participe sin invitado, obtendrá puntaje normal. El piloto que lo haga con invitado recibirá puntaje y medio.

"Modalidad: * Prueba pilotos titulares; * Prueba pilotos invitados; * Series para pilotos invitados o pilotos titulares que no tengan invitados; * Semifinales para pilotos titulares; * Prefinales para pilotos titulares; * Final 1 para pilotos titulares; * Final complementaria únicamente para pilotos invitados; correrán los clasificados del tercero al décimo puesto de cada prefinal; si alguno de estos fuera un piloto que corre sin invitado, el mismo se excluirá de la grilla y los invitados que estén por detrás avanzarán un cajón ingresando a la grilla el invitado siguiene; * Final 2 para pilotos invitados; posición de largada idéntica a la final de titulares: si en la Final 1 participara un piloto sin invitado, no podrá ser de la partida en la Final 2 y el cajón quedará libre.

"Puntaje y forma de entrega de los mismos: los binomios sumarán 10 (diez) puntos por asistencia y el piloto que compita solo 5 (cinco) puntos.

"Para poder acceder a estos puntos deberán presentarse en la grilla de largada, en cualquier prueba oficial durante la carrera.

"En prefinales, pilotos titulares con invitados, puntaje y medio; pilotos titulares solamente, puntaje normal. En Final 1: puntaje normal. En Final 2: 50% del puntaje normal (los puntos se suman para los pilotos titulares). En Final Complementaria: 5 puntos al 1º; 4,5 al 2º; 4 al 3º; 3,5 al 4º; 3 al 5º; 2,5 al 6º; 2 al 7º; 1,5 al 8º y 1 punto del 9º al 16º.

"Toda cuestión no contemplada en el presente, se resolverá teniendo en cuenta los reglamentos vigentes de la categoría (deportivo y técnico) y el RDA del Automóvil Club Argentino".