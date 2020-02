Premios Oscar 2020: Brad Pitt, “Toy Story 4” y “Parasite”, con mejor guión, los primeros ganadores Información General 10 de febrero de 2020 Redacción Por La 92ª ceremonia de entrega de estatuillas se celebró en el Dolby Theatre de Los Angeles. “Guasón” es la película que compite en mayor cantidad de ternas, con 11 nominaciones. La surcoreana “Parasite” apuesta a la sorpresa y la bélica “1917” también aparece como favorita.

Con un musical de la actriz y cantante Janelle Monae comenzó la 92ª entrega de los premios Oscar en Los Ángeles, California, que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en reconocimiento a las mejores producciones del séptimo arte durante el 2019. La ceremonia se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Y al igual que el año pasado, no cuenta con un único anfitrión: son los propios actores y actrices quienes se encargan de anunciar a los ganadores.

Apelando al humor, Steve Martin y Chris Rock abrieron la gala luego del show de Monae. Y por supuesto, bromearon al respecto: “Los dos fuimos anfitriones, pero ya no lo somos. Esto es un paso hacia atrás...”, dijeron, entre risas. “Está Brad Pitt. Lo veo y es como mirarme al espejo”, confesó Rock. “Me encantó la primera temporada de El Irlandés”, le dijeron a Martin Scorsese, apelando a la extensa duración de la película de Netflix.

Anunciado por Regina King, mejor actor de reparto fue la primera estatuilla entregada. Y el ganador es... ¡Brad Pritt! “Gracias. Es un honor de honores... La industria del cine no sería tan buena sin (Quentin) Tarantino”, destacó Pitt sobre el director de Había una vez en Hollywood. “¡Para mis hijos! Los adoro”, cerró un discurso que pareció cumplir los 45 segundos pedidos por la organización: “Es más que lo que el Senado (norteamericano) le dio a John Bolton”, lamentó.

Al igual que la distinción para Brad Pitt, el premio para mejor película animada también fue el que se esperaba: se lo llevó Toy Story 4. “Es una carta de amor a la familia", aseguraron sus realizadores sobre la historia, ya un clásico. Enseguida vino el premio a cortometraje animado: la deliciosa Hair Love, cuyos seis minutos están disponibles en Youtube, se quedó con el galardón. Y en el discurso de sus creadores vino la primera mención a Kobe Bryant: Al difunto basquetbolista le dedicaron la estatuilla.

Vino a continuación uno de los momentos más especiales de la noche: las 11 artistas que interpretaron a Elsa en Frozen 2, en el doblaje en distintos idiomas, entonaron el tema Into the Unknown, vinculado con un canto tradicional de Noruega.

Diane Keaton y Keanu Reeves presentaron... ¡momento! Porque no se trata de una dupla más: años atrás se afirmó -con mucha insistencia- que los actores habían sido novios. Por lo pronto, al anunciar el premio a mejor guión, entre Diane y Keanu se percibió una gran complicidad. Al fin, lo importante: Parasite se quedó con ese galardón, y a Keaton casi se le cae el sobre al abrirlo (a un paso del blooper). “Es el primer Oscar para Corea del Sur”, contó a puro orgullo Bong Joon-ho, el director de esta obra maestra.

¿Cuál es el mejor cortometraje de acción real? The Neighbor’s Window, de Marshall Curry, que aborda una problemática muy actual: la conexión que sentimos hacía la vida de las personas desconocidas. Diseño de producción: Había una vez... en Hollywood; el filme de Tarantino exhibe una impecable reproducción de Los Ángeles de los 70. En ese mismo sentido, Mujercitas se quedó con la estatuilla por diseño de vestuario: los trajes de época de la nueva adaptación de la novela de Louisa May Alcott son maravillosos.

El mejor guión adaptado fue para Jojo Rabbit, la película sobre el niño alemán que tiene a Adolf Hitler como amigo imaginario. “Se siente liviano, creí que pesaba más -bromeó el director Taika Waititi al tener la ansiada estatuilla entre sus manos-. Gracias a toda la gente que quiero agradecer... Pero no recuerdo". No obstante, el neozelandés sí recordó a quien debía: "Agradezco a mi mamá por darme el libro que adapté. Sino, no hubiera habido película”.

Con 11 nominaciones, Guasón, la película de Todd Phillips protagonizada por un extraordinario Joaquin Phoenix, es la que compite en mayor cantidad de ternas. En la más importante, la de mejor largometraje, se medirá con Había una vez... en Hollywood, The Irishman, Parasite, 1917, Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit, Mujercitas y Ford vs. Ferrari.