Igualdad del líder San Martín Deportes 10 de febrero de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

El puntero absoluto de la Zona B, San Martín de Tucumán, empató ayer con Almagro por 1 a 1, en uno de los partidos que se disputaron por la decimosexta del torneo de la Primera Nacional. El equipo tucumano se imponía con el gol de Luciano Pons, a los 9 minutos del segundo tiempo, pero igualó José Méndez, a los 25 de la misma etapa, para el "tricolor" de José Ingenieros.

En el Bajo Belgrano, Defensores superó por la mínima a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0, mientras que en el oeste bonaerense Deportivo Morón igualó sin goles con Nueva Chicago. El "Dragón" logró sacar adelante una victoria compleja y que le sirve para seguir de cerca a Sarmiento de Junín, con un gol de Juan Manuel Sosa, a los 33 del primer tiempo. El equipo mendocino terminó con un hombre menos por la expulsión de Diego Mondino, a los 38 de la parte final.



ZONA A

Por la Zona A, se suspendió Independiente Rivadavia-Atlanta por incidentes en la tribuna. Atlanta no pudo terminar de jugar su partido frente a Independiente Rivadavia en Mendoza debido a que el encuentro debió ser suspendido por incidentes en la tribuna local cuando iban 4 minutos de juego.

En Córdoba, Instituto perdió por 2 a 1 ante Villa Dálmine. A los 30 minutos de la primera parte Francisco Apaolaza abrió la cuenta para el equipo local, pero la visita dio vuelta el resultado con goles de 67 Nicolás Sansotre y 89 Álvaro Veliez, a los 23 y 44 de la segunda parte.

Por su parte, Agropecuario de Carlos Casares le ganó como local a Alvarado de Mar del Plata por 1 a 0 con un tanto de Martín Comachi, a los 12 minutos del segundo tiempo. En Morón, el "gallito" y el "torito" no pudieron quebrar el marcador, en un partido accidentado, ya que el local jugó con uno menos desde casi el arranque, ya que a los 2 del inicio fue expulsado Facundo Gómez, pero la visita también sufrió la pérdida de Valentín Viola, a los 19 de la segunda parte.

Con estos resultados, en la Zona A el líder sigue siendo Estudiantes de Río Cuarto de Córdoba con 29 puntos, seguido por Atlanta y Platense, ambos con 28.

A su vez, en la Zona B, el puntero sólido es San Martín de Tucumán con 35, detrás se ubica Sarmiento de Junín con 30 y luego Defensores de Belgrano con 29.



LO QUE FALTA

Este lunes a las 20:30 Ramón Santamarina de Tandil recibirá al escolta Sarmiento de Junín con Julio Barraza como juez principal. Los otros resultados de la fecha, que se jugaron en los días anteriores fueron los siguientes: Zona A: Barracas Central 1 - Guillermo Brown de Puerto Madryn 1, Temperley 0 - Estudiantes (RC) 0, Estudiantes de Buenos Aires 3 - Mitre de Santiago del Estero 2, All Boys 1 - Chacarita 1. En la Zona B: Quilmes 2 - Tigre 1, Atlético Rafaela 2 - Brown de Adrogué 0, Gimnasia (Jujuy) 0 - Dep.Riestra 1.



MURIO UN HINCHA

DE OLIMPO

Un hincha de Olimpo de Bahía Blanca murió este domingo y otro resultó herido durante incidentes que se registraron en la previa del clásico frente a Villa Mitre por el Torneo Federal A de fútbol de ascenso. El trágico episodio sucedió alrededor de las 20:00 a la altura de Maipú al 1.500, en las inmediaciones de la sede del tricolor y a 100 metros de la Comisaría 4ª, adonde hinchas de Olimpo llegaron al menos una hora antes del encuentro que se desarrollaba sin hinchada visitante. Según informaron los medios locales, hubo vidrieras rotas tanto de la sede del club como de comercios cercanos y también autos destrozados. En tanto, testigos de los hechos indicaron al diario local La Nueva Provincia que se escucharon disparos durante los disturbios. De todas maneras, el partido no se suspendió y se disputó pese a que los disturbios se sucedieron solamente una hora antes de su comienzo.