La guitarra del luthier argentino que vive en París Nacionales 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (TELAM). - La gira presidencial por España, Alemania y Francia dejó acuerdos, reuniones, apoyos y apretones de manos. También una postal descontracturada y cordial: fue el momento en que el presidente francés, Emmanuel Macron, le regaló a Alberto Fernández una guitarra.

No fue un instrumento del montón, sino una guitarra ecorresponsable encargada directamente por el gobierno francés al luthier Víctor Iermito, un argentino que vive en París desde 2008 y quien en entrevista con Télam contó detalles de su trabajo y de cómo fue el encargo del regalo protocolar.

“Recibí un mensaje en el contestador del teléfono del taller que decía que el señor Emmanuel Macron quería regalarle una guitarra a Alberto Fernández y que estaban interesados en mis guitarras ecorresponsables. Así que devolví la llamada y después fue todo por mail”, contó este artesano oriundo de Munro -en la zona norte del conurbano bonaerense- desde su taller en la capital francesa.

Iermito, que es profesor de educación inicial, explicó que "las guitarras que yo hago llevan entre 3 y 4 meses de trabajo y como me llamaron con poca anticipación era imposible hacer una especial, aunque me hubiese encantado. Así que les envié un catálogo con 3 guitarras y 1 guitarrón, que son parte del proyecto “guitarra ecorresponsable”, y eligieron la de guayubirá con tapa de pino abeto y diapasón de wengué".

Consultado sobre la guitarra ecorresponsable, el luthier que se instaló en Francia en 2008 señaló que "está hecha con maderas que no están en peligro de extinción. Tradicionalmente se usa en todo el mundo Palo Santo pero está en peligro por la sobreexplotación, sobre todo por los muebles de lujo, por lo que propongo usar otros tipos de maderas, no tan conocidas, pero que dan buen resultado. Además no uso barnices sintéticos modernos sino goma laca, el barniz más antiguo y tradicional para madera".

Por último, Iermito reconoció haber escrito "una carta para Macron y una para Fernández, las dos en francés y español, que fueron junto con la guitarra y ya me confirmaron que las recibieron".