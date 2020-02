La Fecha Deportes 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Estudiantes de Buenos Aires logró ayer un importante triunfo como local frente a Mitre de Santiago del Estero por 3 a 2 para acercarse a la pelea por el ascenso directo a la Superliga en la zona A de la Primera Nacional.

Justamente Platense desperdició su chance de ser puntero en soledad al caer goleado duramente ante Ferro como local por 3 a 0, en Vicente López.

Otro que logró un triunfazo fue Belgrano de Córdoba, dirigido por Ricardo Caruso Lombardi, que ganó 1-0 en su visita a San Martín de San Juan.

All Boys no pudo salir del fondo de la tabla de posiciones de la zona B al igualar 1 a 1 frente a Chacarita como local.

Hoy: Zona A: 17:05 Morón vs Chicago, 19hs Agropecuario vs Alvarado, 20 hs.Ind. Rivadavia vs Atlanta. Zona B: 17hs Def. de Belgrano vs Gimnasia (MZA), 18hs San Martín (T) vs Almagro, 19hs Instituto vs Dálmine