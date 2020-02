Argentina venció a Colombia y sueña con el Grupo Mundial Deportes 09 de febrero de 2020 Redacción Por FED CUP

Ver galería 1 / 2 - FOTOS TWITTER AAT HAY EQUIPO. Las chicas de nuestro país ganaron todas las series con autoridad. DECISIVA. La sunchalense Paula Ormaechea fue clave para la clasificación argentina.

El equipo argentino femenino se clasificó ayer a un repechaje de ascenso al Grupo Mundial II de la Copa Fed, luego de vencer a Colombia por 2-0 en las semifinales de la Zona América I, que se desarrolló en Santiago de Chile. La rosarina Nadia Podoroska ganó el primer single en el Club Palestino con parciales de 7-5 y 6-2 frente a Emiliana Arango, mientras que luego la sunchalense Paula Ormaechea hizo lo propio sobre María Camila Osorio Serrano por un doble 6-4.

El equipo "albiceleste", que tiene como capitana a Mercedes Paz, completó una semana ideal en Chile, luego de superar la fase de grupos en forma invicta con victorias sobre México (2- 1), Chile (2-1) y Perú (3-0).

De esta forma, Argentina avanzó a un repechaje que se jugará el 17 y 18 de abril ante un perdedor de los "qualifiers" de este fin de semana (el martes será el sorteo), y si también supera esa instancia avanzará a las finales que se llevarán a cabo en Budapest en febrero de 2021. "Fue un partido muy cerrado, al principio estaba muy errática las dos, pero de nuevo pude sacar la diferencia y ponerme 6-5 arriba con el saque. Ya en el segundo set tuve más confianza, me sentí más segura con mis golpes, ella erró más y terminó jugando a mi favor", analizó Podoroska al término del encuentro. "Terminar así la semana después del tropezón en el partido ante (Giuliana) Olmos de México fue muy especial para mí. No sé si me dará un plus de confianza. No podría decirlo ahora. Tuve un 2019 muy lindo, pero en septiembre el cuerpo me dijo basta y tuve que parar. Ojalá esta semana, y especialmente esta alegría, sirva para lo que viene", se ilusionó Ormaechea.

"Cuando juntamos al equipo el primer día, nuestro objetivo era armar un grupo humano, que nos respetáramos; sabíamos que si eso sucedía nuestro equipo iba a crecer. El equipo se fue armando, fue muy importante lo de San Luis, estar distendidas y adaptarnos a la altura. La llegada de Nadia fue súper importante, a mí me dio mucha tranquilidad. Yo sabía que sus singles eran un punto casi asegurado. Creo que todo el equipo fue responsable de este triunfo, porque se trabajó muy a conciencia. Esto no fue casualidad", cerró la capitana Mercedes Paz.