Tumbó camioneta en que iban músicos de "Damas Gratis" Policiales 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET LUGAR DEL ACCIDENTE. Provincia de Tucumán, a la vera de la ruta 38.

La camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban varios integrantes de "Damas Gratis" volcó a la vera de la ruta 38 (en Tucumán), y tres de los músicos debieron ser internados de urgencia en el hospital local debido a diversos politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Según dio a conocer La Capital, Pablo Lescano -líder del grupo- no viajaba con ellos.

El siniestro sucedió en la mañana de ayer, cuando la camioneta 4x4 volcó en momentos en que las lluvias eran intensas en esa zona, y se especula con que las malas condiciones climáticas le habrían hecho perder el control al conductor de la misma.

En el rodado viajaban Marcelo Nicolás Roldán -que se lesionó la espalda-, Alfredo Daniel Ysinski -sonidista-, Claudio Javier Herrera -uno de los plomos-, Ramiro -el asistente de la banda- y "el Flaco", uno de los guías del grupo, que quedó abajo del vehículo y es el que más se golpeó.

El grupo viajaba hacia La Rioja para cumplir con unos shows, pero a mitad de camino Pablo Lescano advirtió en sus redes que no iban a poder llegar debido al mal clima.

"Pido disculpas al público, ya que por las inclemencias del tiempo se reprogramará el show a una fecha cercana. No se puede viajar en la ruta con semejante temporal", expresó en un video donde se ve la tormenta.