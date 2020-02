Stornelli cuestionó a jueces federales por su silencio sobre la muerte de Bonadio Nacionales 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El fiscal federal Carlos Stornelli cuestionó ayer a los magistrados de Comodoro Py por el modo en el que despidieron al fallecido juez Claudio Bonadio y consideró que el mensaje protocolar emitido "tiene sabor a poco".

"Me hubiese gustado escuchar más voces despidiendo a un compañero de años", sostuvo el integrante del Ministerio Público, quien fue de los pocos representantes de la Justicia que habló públicamente del fallecimiento del ex titular del .

En diálogo con Radio Mitre, Stornelli lamentó la forma en la que los jueces federales de Comodoro Py se despidieron de Bonadio, ya que lo hicieron a través de una acordada en la que manifestaron su pesar por el fallecimiento del magistrado.

"Tiene sabor a poco", se quejó el fiscal, quien definió al ex titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional federal número 11 como alguien que era "incómodo para Comodoro Py".

En ese sentido, remarcó: "Cuando un hombre trabaja mucho y descubre cosas importantes no sólo molesta a los que investiga, sino también a los que no investigan o investigan poco".

Bonadio, ícono de los Tribunales de Comodoro Py, falleció el pasado martes a los 64 años como consecuencia de un cáncer que afectó su salud en los últimos años.