Unión recibe a River Deportes 09 de febrero de 2020 Redacción Por A las 21:45, el 'Tate' se enfrentará con el 'Millo' que buscará seguir como único líder de la Superliga.

FOTO ARCHIVO EN SANTA FE. / El 'Tate' recibe al 'Millo' en un 15 de Abril que estará repleto.

SANTA FE, 9 (NA) -- River intentará hoy continuar por el camino del triunfo para mantenerse como único líder de la Superliga cuando visite por la decimonovena fecha del certamen a un Unión que llega entonado tras lograr una importante victoria ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.45 (TNT Sports) en el estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Facundo Tello.

En la fecha pasada de la Superliga Unión perdió por 3 a 1 en su visita a Estudiantes de La Plata, pero el pasado jueves superó por 3 a 0 Atlético Mineiro de Brasil en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

River viene de derrotar como local a Central Córdoba​ de Santiago del Estero por 2 a 0, pero tuvo unos días convulsionados debido a que el entrenador Marcelo Gallardo debió ser operado de cálculos renales.

El técnico recibió el viernes el alta y, aunque debe hacer reposo, fue autorizado a viajar por su médico, pero aún no se dio a conocer si estará en el banco de suplentes o si el equipo saldrá a la cancha con la dupla integrada por Matías Biscay y Hernán Buján.



CLASICO. En otro de los juegos de este domingo se medirán Racing vs Independiente, el clásico de Avellaneda. El juego irá a las 19:40 (Fox Sports Premium) con arbitraje de Patricio Loustau. También hoy jugarán 17:35hs (TNT Sports) San Lorenzo vs Vélez.



Las probables formaciones:



Unión: Moyano; Blasi, Calderón, Zules, Corvalán; Bonifacio o Cabrera o Carabajal, Méndez, Elías, Milo; Bou y Mazzola o Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

River: Armani; Martínez Quarta, Rojas, Pinola; Montiel, Pérez, de la Cruz, Fernández, Casco; Santos Borré y Suárez. DT: Marcelo Gallardo.