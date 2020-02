Una ajustada derrota Deportes 09 de febrero de 2020 Redacción Por RUGBY

Jaguares no logró mantener el ritmo y sobre el final dejó escapar la victoria y cayó ayer 26 a 23 ante Hurricanes de Nueva Zelanda en el partido disputado por la segunda fecha de la temporada 2020 del Súper Rugby.

El equipo argentino, que contó con el rafaelino Mayco Vivas como titular, se había ido en ventaja por 10 a 9 en el primer tiempo, pero sobre el final el conjunto neocelandés logró apoyar dos tries que sentenciaron la historia.

Esta es la primera caída de Jaguares en la temporada, y en la próxima fecha recibirá a Reds, también en el estadio "José Amalfitani" de Vélez Sarsfield. Tras enfrentar a los australianos, la franquicia argentina irá tres semanas a Sudáfrica, donde enfrentará a Stormers, Bulls y Sharks.



SEIS NACIONES. Irlanda acabó con el sueño de Gales e Inglaterra reaccionó en este Seis Naciones. En Dublín, fue 24-14 para los del Trébol, que impidieron que los campeones defensores repitan el Grand Slam. Los de La Rosa se recuperaron de la derrota ante Francia y vencieron a Escocia por 13 a 6, en Edimburgo. Este domingo jugarán Francia vs Italia, desde las 12 hs.