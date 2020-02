Unión recibe a Douglas Haig buscando la recuperación Deportes 09 de febrero de 2020 Redacción Por FEDERAL A

Después de lo que fue la eliminación, entre semana, de la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San Francisco, al caer como local 1 a 0 (global 2 a 0) y privarlo de enfrentar a Racing Club de Avellaneda, Unión de Sunchales tendrá que volver a cambiar el chip y enfocarse nuevamente en el Federal A, donde este domingo, a las 19 y en el estadio de la Avenida, tratará de lograr la recuperación y su primer éxito en el año ante Douglas Haig de Pergamino, uno de los animadores de la Zona A, por la 18va jornada.

El Bicho verde viene de caer el sábado pasado como visitante 3 a 2 ante el DEPRO y se encuentra en la décima ubicación con 19 puntos, a 4 de los que se están clasificando para la zona campeonato y a 8 de los líderes, Güemes y Chaco FE. Del otro lado estarán los pergaminenses, quienes se encuentran a dos unidades de la punta.



EL RESTO

Además, este domingo jugarán Crucero vs. Boca Unidos; Gimnasia CDU vs. Güemes; Juv. Unida vs. Sarmiento; Central Norte vs. San Martín y S. Belgrano vs. DEPRO.

Posiciones Zona A: Güemes y Chaco FE 27 puntos; Sarmiento 26; Douglas 25; Boca Unidos 24; Las Parejas 23; Central Norte, Defensores y DEPRO 21; Unión y Crucero 19; Sp. Belgrano y San Martín 18; Juv. Unida 15; Gimnasia 12.