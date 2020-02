Macri cumplió 61 años y recibió el saludo de sus ex funcionarios Nacionales 09 de febrero de 2020 Redacción Por A DOS MESES DE SALIR DEL GOBIERNO

FOTO NA FAMILIA. Macri subió una foto a su cuenta de Twitter agradeciendo los saludos.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Tras haber dejado la Casa Rosada hace casi dos meses, el ex presidente Mauricio Macri celebró ayer su cumpleaños número 61 entre saludos de varios de sus ex funcionarios y dirigentes de Juntos por el Cambio, mientras empieza a delinear lo que será su gestión como titular de la Fundación FIFA y cómo se reinsertará en el mapa político local.

A casi dos meses de haber concluido su mandato al frente del Poder Ejecutivo, el líder del PRO se mantiene alejado de la discusión política y la única aparición que tuvo en ese sentido fue escasos días atrás, cuando se difundieron imágenes de una charla que mantuvo con militantes de su espacio en la ciudad neuquina de Villa La Angostura.

En ese bajo perfil, al ex mandatario se lo pudo ver en distintos locales de la Patagonia, como una chocolatería y un restaurante de sushi: allí pudo ser retratado por distintos vecinos y turistas, que aprovecharon la ocasión para retratarse junto al ex jefe de Estado.

Simpatizantes y detractores de Macri por igual utilizaron en Twitter el hashtag #FelizCumpleGato, dado que refiere al apodo con el que lo llamaba despectivamente la oposición y que luego el PRO usó en su favor.

A través de esa red social Macri recibió el saludo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aunque el único que usó ese hashtag fue el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo, que junto a una foto escribió: "Cambio de roles. #FelizCumpleGato!".

Rodríguez Larreta le deseó que pase "un gran día en familia", mientras que Vidal publicó una foto abrazándose con el ex presidente y escribió: "Pasan los años y nosotros seguimos cambiando. Juntos. ¡Feliz cumpleaños Mauricio Macri! Qué tengas un día precioso junto a Juliana, Antonia y toda la familia. Te mando un beso enorme".

La ex ministra de Seguridad y designada presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se sumó a los saludos al tiempo que subrayó en su mensaje que fue "el presidente que más hizo por la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la Argentina".

Luego de seguir de cerca la renovación interna del partido amarillo, que logró una lista única que llevará a Bullrich a la conducción del sello, Macri se apresta a dar comienzo a su gestión como presidente de la Fundación FIFA.

El líder del PRO fue designado en ese cargo a finales de enero pasado por el titular de la FIFA, el suizo Gianni Infantino: el organismo tiene como objetivo promover un cambio social positivo a partir del fútbol y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo.

Además de tener que abocarse a ese rol institucional, el ex presidente analiza junto a sus principales colaboradores el escenario político en la gestión de Alberto Fernández, para definir cómo se reinsertará en el mapa opositor.

Mientras tanto, en las redes sociales el ex mandatario pudo ver cómo su figura sigue inmersa en la grieta, ya que con la viralización del hashtag "FelizCumpleGato" los usuarios de las redes sociales se dividieron entre los que destacaron su gestión al frente de la Casa Rosada y los que la criticaron.