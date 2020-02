Fernández: "Pagaré la deuda, pero dénme tiempo para reconstruir nuestra economía" Nacionales 09 de febrero de 2020 Redacción Por En una entrevista con el diario francés Le Monde, el Presidente lamentó que el país se hubiera endeudado “en una velocidad inusual, en cantidades increíbles y a devolver en tiempo récord”. Además, habló de su relación con Cristina Fernández de Kirchner. El Gobierno quiere postergar por cuatro años pagos al FMI.

FOTO NA PORTADA. Le Monde al presentar la entrevista con Alberto Fernández.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El diario francés Le Monde publicó ayer una entrevista con el presidente Alberto Fernández en la que el mandatario pidió "tiempo para reconstruir la economía" de cara al pago de la deuda, se definió como un "europeísta convencido" y aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "no toma ninguna decisión" pero él la consulta.

Fernández respondió preguntas sobre temas diversos en la entrevista que le otorgó al diario francés antes de regresar a la Argentina, durante su paso por París, última escala de la gira oficial por Europa en la que, según afirmó, alcanzó los "objetivos" que se había planteado.

En este sentido, explicó que "el primero era regresar nuevamente a Europa", y agregó: "Siempre fui un europeísta convencido. Una gran parte de nuestra población proviene de Europa y tenemos con ella lazos históricos, culturales, pero también económicos. Durante mucho tiempo hemos mirado para otro lado".

El segundo objetivo, según le dijo el Presidente a Le Monde, era encontrar colaboración para la renegociación de la deuda externa y al respecto precisó: "Mi mensaje es: voy a pagar la deuda pero dénme tiempo para reconstruir la economía. Y recibí un apoyo masivo de mis interlocutores.".

Consultado acerca de la legitimidad de esa deuda que, según el diario francés alcanza al 91% del PBI argentino, el mandatario afirmó que es cuestionable por no haber contado con aval del Congreso, pero aclaró: "No podemos cuestionar la legitimidad de la autoridad que contrajo esa deuda. Hay que hacerle frente".

Por otra parte, al ser interrogado sobre el rol Cristina Kirchner en su gobierno, el Presidente respondió: "Ella no toma ninguna decisión, pero yo la consulto mucho. Ella fue presidenta durante 8 años, es de una inteligencia singular y no quiero privarme de su experiencia".

Respecto de Venezuela, Fernández aseguró que está "muy preocupado por la situación humanitaria" y señaló que en el país caribeño hay "un gobierno que ha tomado decisiones arbitrarias, que ha puesto en peligro el estado de derecho y hay una crisis de convivencia democrática".

El jefe de Estado aclaró que no está a favor de una "intervención externa" aunque "nada de lo que se ha intentado hasta ahora ha servido", al tiempo que dijo sentirse "satisfecho de haber constatado que el presidente (Emmanuel) Macron está de acuerdo" con que "son los venezolanos los que deben decidir su futuro".

El diario francés también lo consultó sobre el anuncio de un nuevo proyecto para legalizar el aborto y la reacción del papa Francisco, ante lo cual Fernández señaló: "El Papa conoce mi posición desde hace mucho tiempo".

"Soy católico, pero hay que separar el aborto de la esfera religiosa. Yo no tomo una medida contra la Iglesia sino en favor de los derechos de las mujeres y de la salud pública", agregó.



FMI

El Gobierno buscará postergar por cuatro años el pago de capital e intereses al FMI, mientras ya tiene el 60% de la aceptación de los bonistas para renegociar la deuda, trascendió ayer. Los detalles los brindó el presidente Alberto Fernández a su regreso de la gira por Europa, donde se entrevistó con los presidentes de Alemania, Francia, Italia y España, que le dieron su apoyo para llegar a un acuerdo con el FMI.

Este miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindará detalles sobre el plan económico y la renegociación de deuda durante una exposición ante el Congreso. Fernández también lanzó una advertencia al fondo de inversión Fidelity, que trabó la posibilidad de una renegociación de deuda con la provincia de Buenos Aires.

"Fue una necedad. Si Fidelity lo hace otra vez, va a perder mucha plata. Si insisten con esa estrategia, les va a ir mal. En ese caso vamos a caer en default", sostuvo el presidente, según palabras citadas por Infobae.

Fernández dijo que se avanzó en la negociación con el FMI y que prefiere avanzar en otro acuerdo stand by con el organismo multilateral, en lugar de un préstamo de facilidades extendidas.

Explicó que optaría por esa posibilidad porque un crédito de facilidades extendidas implica condicionamientos fuertes.

"Lo ideal es que posterguemos el pago de los intereses y del capital por cuatro años. La posición intermedia es que posterguemos el pago del capital, y que paguemos los intereses devengados y una parte de los intereses correspondientes. Y la última, y la más compleja, es que nos pidan los intereses. Esta última es imposible: no tenemos la plata", advirtió.

Fernández reveló que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya tiene el plan económico que puede permitir que el pago de la deuda sea sustentable, y se mostró confiado en cerrar un acuerdo antes que concluya abril.

"Ese plan nos permitirá que la economía crezca, que podamos exportar y generar divisas. Esa es la idea, y nos estamos acercando a nuestro objetivo", dijo el presidente.

El jefe de Estado afirmó que la negociación con los bonistas marcha muy bien: "Sobre base 100, estamos al 60 por ciento", dijo.