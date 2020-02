Cruces Locales 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Corral además cruzó a Ricardo Alfonsín por su designación en la embajada argentina en España y sostuvo que "es una tristeza que lleve el apellido del padre", en referencia al histórico dirigente y ex presidente , Raúl Alfonsín.

"Vamos a discutir la expulsión, pero se trata de una cuestión de honestidad intelectual. Leopoldo Moreau no estuvo de acuerdo con la toma de decisiones y decidimos la expulsión. No hay que esperar que los echen", dijo.

Por otro lado, aclaró que respeta que los dirigentes del partido tengan otra mirada, ya que forma parte de la democracia. "Ricardo tiene una representación muy minoritaria dentro del partido. Tiene solo el nombre y nos da tristeza que lleve el apellido de Raúl Alfonsín", señaló.