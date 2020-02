“La obra hay que terminarla y pagarla” Locales 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Así lo aseguró el presidente del Parque de Actividades Económicas de Rafaela, el industrial Diego Turco, al ser consultado por lo que significa dejar inconclusa esta obra de infraestructura para el sector productivo de la ciudad.

“La licitación había sido en febrero del año pasado y habíamos hecho mucho esfuerzo para que pueda concretarse ya que la licitación no incorporaba sólo la segunda mano de pavimentación del PAER sino también toda la calle 500 Millas y si bien había algunos trabajos hechos la idea era completar ese diseño de T porque es como que vinculaba los extremos del Parque. Sobre todo porque se mejoraba la condición de las hectáreas que están al lado del PAER que son de la empresa Rafaela Alimentos, que habían entrado en un fideicomiso de la provincia para que sean vendidas como lotes industriales, lo que nos habilitaba incorporarle a la ciudad unas 30 hectáreas más”, dijo Turco.

“En realidad no se ha pavimentado y no se ha llegado, eso fue claro y es muy probable que si uno pusiera esa obra en comparativo con otras obras de esa época o licitadas posteriormente sí hayan llegado a cumplimentarse”, manifestó.

Turco también reflexionó respecto a la importancia de dotar de infraestructura a los suelos industriales: “aunque parezca mentira, meterle infraestructura a los Parques, tarda muchísimo tiempo. Nosotros los otros días llevamos al ministro Daniel Costamagna, a recorrer el lugar y le planteamos que la obra hay que terminarla y hay que pagarla”.

Hoy todo esto que relata el presidente del PAER está en stand-by y a la espera que la gestión del gobernador rafaelino, Omar Perotti, pueda concretar una obra necesaria para el suelo industrial local.