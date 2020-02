La acción coordinada de las Fuerzas de Seguridad exhibe los primeros resultados Locales 09 de febrero de 2020 Redacción Por El miércoles pasado visitó Rafaela el ministro de Seguridad para anunciar medidas importantes para hacer un uso más eficiente del personal y recursos policiales. En los últimos días se hicieron controles en los ingresos a la ciudad, allanamientos y operativos de saturación en los barrios que empezaron a mostrar resultados positivos.

FOTO LA OPINION TODOS A LA CALLE. Agentes de distintas fuerzas de seguridad participan de continuos operativos en la vía pública.

Desde comienzos de 2020 son muchos los esfuerzos realizados por todos los estamentos del Estado en materia de seguridad. A un mes y medio de las primeras acciones, ya se comienzan a ver los primeros resultados. Actualmente, en Rafaela ejercen sus funciones agentes de la Policía de Acción Táctica, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Vial, Unidad Regional V, Guardia Urbana, Protección Vial y Comunitaria, Policía Comunitaria y Policía Federal. Todos ellos integran el Comando Unificado de Operaciones.

Las estadísticas del accionar de las distintas fuerzas de seguridad muestran que durante el mes de enero, se retuvieron 165 motos y 10 autos en operativos conjuntos. En algunos casos, los vehículos retenidos por falta de papeles, permitieron dar con motos y autos que habían sido robados y devolverlos a sus propietarios.

También están los controles de alcoholemia que se llevan a cabo los fines de semana para cuidar la vida de los jóvenes al momento de la circulación en las calles, fundamentalmente en horario nocturno.

Los mismos arrojaron como resultado 11 conductores de motos y 19 conductores de autos que registraban un nivel de alcohol en sangre superior al permitido, a quienes se les labraron las infracciones correspondientes.

Además, en las distintas actuaciones, se secuestraron armas como escopetas, carabinas, pistolas calibre 22, armas de guerra como pistolas de grueso calibre y revólveres, y se trasladaron a personas sobre las cuales existía un pedido de captura.

De este modo, las fuerzas de seguridad comenzaron a reaccionar luego de las marchas ciudadanas en reclamo de seguridad y mejor justicia ante el sostenido incremento del delito que se registró en los últimos meses, con robos violentos y tiroteos constantes.



POLICIA DE

ACCION TACTICA

A esto se debe destacar que desde el 4 de enero, 20 efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), se encuentran trabajando en Rafaela a partir de un pedido formulado por el intendente Luis Castellano al gobierno de la provincia.

La PAT desempeña sus funciones en forma coordinada con los agentes de la Unidad V de Policía, realizando patrullajes durante las 24 horas, y lleva a cabo operativos fijos y dinámicos en los distintos barrios de la ciudad.

La incorporación de la PAT al trabajo en el territorio fue un factor importante ya que esta fuerza se especializa en la actuación en zonas urbanas complejas, mediante acciones de disuasión y neutralización, articulando con las dependencias policiales existentes.

A ellos también se les suman los 21 agentes de Policía Comunitaria que también llegaron para redoblar los esfuerzos. En total son 41 efectivos desplegando diferentes acciones para poner un freno a la ola de delitos que se vienen sucediendo.



CONTROL DE

LOS INGRESOS

Los operativos se establecen en función del mapa delictivo diagramado a partir de información brindada desde la Municipalidad de Rafaela, con datos aportados por vecinos y reclamos ingresados a la GUR, con el objetivo de potenciar el personal y los recursos disponibles, y los patrullajes preventivos en las zonas más conflictivas.

Otra de las acciones que se deben mencionar son los operativos de control en los accesos de Ruta Provincial 70, tanto en el Este como en el Oeste de la ciudad, y en la Ruta Nacional 34, que fueron anunciados oportunamente por el intendente Luis Castellano.

Con respecto a dichos ingresos a la ciudad, algunos de los lugares que también serán tenidos en cuenta como principales son Terminal de Ómnibus, Estación de Trenes NCA, paradas de pasajeros de colectivos interurbanos (avenida Brasil y Ciudad de Esperanza, avenida Roque Sáenz Peña y Caseros, bulevar Santa Fe y Zamenhof), entre otros.

Con respecto a esto, la máxima autoridad del Ejecutivo local había hablado de la intención de Gobernador de la provincia de trabajar muy firme en este tema, y destacó la predisposición absoluta de cada una de las fuerzas de seguridad en llevar esto adelante.

Asimismo, no deben dejar de mencionarse otras actuaciones como los operativos de saturación en los barrios y los allanamientos, los últimos desarrollados en los barrios 2 de Abril, Central Córdoba, Guillermo Lehmann y Mora, que permitieron detener a dos mayores de edad que estarían vinculados con los hechos violentos ocasionados en una vivienda del barrio Brigadier López y en un comercio de bulevar Hipólito Yrigoyen.

Por caso, desde la Oficina de Relaciones Policiales de la Jefatura, el miércoles pasado se informó que mediante operativos de control y prevención de seguridad en distintos puntos de la ciudad de Rafaela se identificaron 90 personas y 60 vehículos. Además se produjo la retención de cuatro motovehículos por presentar irregularidades en la documentación propietaria. Al día siguiente, con un despliegue similar se identificaron 83 personas y se inspeccionaron 62 vehículos.



MESA DE COORDINACION

INSTITUCIONAL

Por último, la semana pasada visitó nuestra ciudad el Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, y el jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia; para poner en funcionamiento la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad, creada por Decreto del gobernador Omar Perotti y Resolución ministerial.

Este espacio será integrado por el Ministerio de Seguridad, la Policía y la Municipalidad de Rafaela y tendrá como objetivo establecer abordajes, mecanismos y medios para llevar adelante la prevención en seguridad pública.

Otra de las medidas es la conexión del sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo Municipal al sistema de respuesta policial para garantizar una actuación inmediata.

Vale destacar que las autoridades provinciales y municipales aclararon que estas acciones se van a profundizar a partir del trabajo articulado en esta Mesa, en la cual Saín especificó que el problema que afecta a Rafaela no es ajeno al resto de la provincia y del país, pero que el abordaje de cada problemática debe realizarse de acuerdo a las características de cada zona, que son diferentes.

Para concluir, otro factor que tiene su responsabilidad en la construcción de la seguridad es la actuación del Poder Judicial y que debe velar por las condenas efectivas a los delincuentes. De otro modo, si no contribuye con su parte, los problemas siempre serán los mismos.