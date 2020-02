“El dumping es hoy un procedimiento habitual”

Tras la denuncia que realizó el empresario rafaelino, Edmundo López, actual presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, se pone en evidencia que la guerra comercial en el mundo no tiene códigos y vino para quedarse. Hay otras dos industrias locales que también efectuaron denuncias.

El empresario rafaelino, Edmundo López, titular de Unitec, una firma que se dedica a la fabricación de artículos para el jardín y el hogar bajo la reconocida marca Severbon, fue quien llevó adelante una investigación por presunto dumping en operaciones de compra de cortadoras de césped provenientes de China. La denuncia fue radicada por dos firmas pero cuenta con el respaldo de las cuatro industrias más importantes del país en el sector.

López confirmó que “hay dos empresas rafaelinas que tienen iniciado hechas presentaciones por el tema de dumping y que fueron auspiciados por la Cámara de Comercio Exterior”, dijo. “Nosotros conjuntamente con las cuatro fabricas más importantes de cortadoras de césped del país, empezamos a analizar y vimos con preocupación el ingreso de productos con la situación de dumping y hace alrededor de dos años que estamos trabajando con la Comisión Nacional de Comercio Exterior para investigar el tema”, subrayó.

El empresario contó que “lo que se resolvió es el inicio de la investigación, primero se juntan datos y en función de eso la Comisión Nacional determina si es viable iniciar la investigación y eso es lo que se dio a conocer en los últimos días. Lamentablemente hoy esta práctica, la de dumping es un procedimiento habitual”.



LOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

“El tema de las empresas es el incremento en la participación en el mercado nacional de la importación de las cortadoras de césped en este caso puntual y en función de esos hicimos la presentación y la Comisión Nacional de Comercio Exterior determinará si eso es así como lo estamos planteando”, explicó López.

Cabe resaltar que las otras dos firmas que denunciaron, pertenecen a otro rubro distinto al de cortadoras de césped, y esta es una herramienta que está disponible para todas las empresas ya que está bajo las normas de la Organización Internacional del Comercio.

En tanto si la Comisión Nacional de Comercio Exterior, determina que el daño que se produce a la industria nacional es real, se determinará un porcentaje o un valor de referencia para ese tipo de importaciones. En ese sentido, Edmundo López manifestó que “esta es una manera de equiparar los valores a los que ingresan los productos al mercado argentino; es una herramienta de protección disponible para todas las empresas.



EL DUMPING

Se considera que existe dumping o que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al precio comparable (valor normal) del mismo producto o de un producto similar en el mercado interno del país de origen.

Los motivos más comúnmente aducidos para vender en estas condiciones son: la discriminación internacional de precios, es decir, la fijación de precios distintos en función de decisiones de acciones en diferentes mercados; las políticas de promoción de precios, a fin de ganar un mercado a través del incentivo para que los consumidores adopten el producto; las políticas de precios predatorios, o sea la práctica de vender a pérdida durante un tiempo a fin de desplazar del mercado a los competidores.

En tanto desde la página oficial del gobierno nacional, explican que la sola existencia de dumping no es suficiente para poder aplicar medidas, sino que se requiere que se determine la existencia de un daño a la producción nacional y que el mismo sea causado por las importaciones objeto de dumping.

Se entiende por daño a una producción nacional tanto un daño importante existente o una amenaza de daño importante real e inminente, como también un retraso sensible en la creación de una rama de la producción nacional. La determinación de la existencia de daño debe estar basada en pruebas positivas y no en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. Para ello se debe realizar un examen objetivo de: el volumen de las importaciones con dumping y su impacto sobre los precios del producto similar en el mercado interno, y la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores locales del producto similar.

Las medidas que pueden adoptarse para contrarrestar los efectos de esta práctica desleal son Derechos antidumping, los que pueden adoptar la forma de derechos específicos, derechos ad valorem o derechos consistentes en valores FOB mínimos de exportación.