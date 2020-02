Sorprendido Locales 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"Hoy nos sorprende la decisión que tomó el gobierno de no pagar la cláusula gatillo", dijo Darío Cocco, sobre las determinaciones que la provincia ha tomado en las últimas horas, de no optar por ese mecanismo. "En algún punto sorprende, entendemos que son un poquito el discurso que se puede estar tratando generar para sacarle la inflación a los aumentos salariales, y entiendo también de que puede ser algo nacional y quitar el tema de la inflación a los acuerdos y así no generar una cierta psicosis. Me parece que nosotros los dirigente hoy tenemos que estar totalmente convencidos y concentrados en devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores", destacó Cocco.