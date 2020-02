Desde el lunes una estupenda oferta Información General 09 de febrero de 2020 Redacción Por Lolo Bauducco, con sus jóvenes 81 años abre una nueva oferta para los oyentes de Rafaela y la zona, apostando a una propuesta superadora brindará la programación de Radio Rivadavia, que justamente desde mañana lanza una programación con figuras de gran prestigio .

Lolo Bauducco nos visitó para contarnos una novedad de gran interés que los oyentes tendrán a su disposición a partir de mañana por la señal de Radio Lolo.

El reconocido hombre de radio, que es un bastión en el medio y que goza de indiscutible popularidad, cuenta con 81 años y la edad no es un limitante para continuar haciendo lo que ama, la radio, y estar atento a las novedades que pueden resultar atractivas para los oyentes, es así como no escatima esfuerzos para apostar siempre a lo mejor, de este modo a partir de mañana la ciudad y la zona gozarán de una nueva y excelente propuesta radial.

"Es la juventud que a uno lo mueve", espetó a modo de saludo, y agregó "los años pasan y uno sigue siendo joven" le señalamos que es el trabajo que lo mantiene joven, a lo que respondió "a lo mejor suene peyorativo, pero el domingo, que no tengo radio, me aburro", feliz por seguir brindándose en el medio que tanto ama y con satisfacción por esta nueva apuesta , remarcó " a uno le da gana de seguir haciendo y de emprender cosas a esta altura de la vida, el próximo 7 de julio cumpliré cincuenta años de radio.

"Mi papá don Manuel, siempre decía 'vas a ver nene que los años pasan' y yo le diría " papi los años no pasan, se quedan todos arriba, bromas aparte, ahí estamos, la radio ha sido y es mi vida, por eso todo es tan nuevo. Yo había empezado con Radio 10 cuando me separé de LT28 y pasó lo que pasó con la AM, empecé con Radio 10 que era de Daniel Haddad y ahí estaba Marcelo Longobardi, Oscar González Oro, Eduardo Feinmann, Baby Echecopar, Rolando Hanglin, y veo que Rivadavia, una emisora que se fue a quiebra, una radio tan popular, tan grande que aglutinaba a todos los grandes de la radiofonía argentina -Antonio Carrizo, Héctor Larrea, Luis Elías Sojit, ebtre otros-, y como estoy ligado con esto, veo que la había comprado la Rock and Pop, que ya no es más de Pettinato, sino que la vendió, y esta gente compró la onda de Rivadavia y compró el edificio donde funcionaba últimamente Radio El Mundo.

"Veo que estará Raúl Carnotta, Eduardo Feinmann, Fernando Niembro, González Oro, Nelson Castro, también El Show de Boca, y les hablé, me dijeron sí, y alguien que me atendió me señaló que me había oído nombrar y me hicieron todo, me mandaron el contrato y mañana ya estaremos largando, esperemos tener suerte.

"Yo no sabía dónde ponerme mi programa, -es obligación tener programas locales- me pregunté ¿qué hago?, estaba haciendo de 10 a 12 un programa y a la tarde de 17 a 19 ¿Qué me cuenta?, son cuatro horas diarias, con mucho teléfono, con mucha comunicación, ahora, con la programación de Rivadavia no puedo cortarlo a Feinmann, pero como Niembro tiene dos programas con la con La Oral Deportiva, va de 12 a 14 y de 17 a 21, entonces decidí que yo haré el programa de 12 a 14, paro una hora y de 15 a 17, hago la segunda edición de ¿Qué me cuenta?; los oyentes podrán comunicarse con el espacio a través del 503999, por WhatsApp 3492371000 y facebook lolo radio, al que agregaremos Radio Rivadavia.

"La gente sabe que llama y lo hace con corrección, puede opinar a favor o en contra, siempre con respeto".

"Agradezco a la gente que sigue acompañando y espero que en este nuevo camino sigan haciéndolo".