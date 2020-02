Las claves de la victoria celeste

Atlético de Rafaela comenzó a transitar con buen pie la segunda rueda de la Primera Nacional. Le ganó 2-0 a Brown de Adrogué, sin brillar, pero mostrándose superior a su rival y superior a sí mismo. Los socios del verano se siguen encontrando y desde ahí, Acosta-Mendieta-Protti, se generan cosas lindas. La ‘Crema’ tuvo buenos pasajes de fútbol y si bien todavía debe afianzarse en la última línea, terminó los 90 sin recibir goles. Positivo desde donde se lo mire.



El 4-3-1-2 dio resultados en esta primera presentación del 2020 y su entrenador, Walter Otta contó: “Con este esquema, que no es el que vamos a hacer todos los partidos, tenemos de mitad de cancha para adelante jugadores de muy buen pie, que cuando están bien lastiman”, y luego reconoció: “No somos un equipo que tenga una gran tenencia, un gran volumen, pero somos un equipo vertical que cuando te ataca te lastima y eso es lo que nos identifica, vamos por ese camino”.



- ¿Qué análisis se hace de esta primera victoria?



- La verdad que era importante para nosotros ganar, seguir ahí arriba después del resultado de Tigre (perdió 2-1 vs Quilmes), estamos muy contentos, muy agradecidos al sacrificio que hicieron los jugadores. No fue un partido fácil, fue muy complicado, gracias a dios pudimos ganar y estamos muy contentos.



- De lo planificado, ¿qué fue lo que salió y que no?



- Hemos trabajado, sobre todo, recuperar rápido la pelota y volver a atacar, buscamos la solidez defensiva, la tuvimos, no nos hicieron goles, si bien tuvieron alguna situación, es muy difícil que no te lleguen nunca, creo que todo lo que hemos trabajado, sobre todo en la solidez defensiva, y en el poder que el equipo tiene de juego es muy bueno, estamos muy contentos, muy tranquilos por el resultado.



- ¿Promediando el ST fue cuando peor la pasó el equipo? Dio la sensación que había que cerrar el partido..



- Ellos son un equipo bueno también, tienen delanteros importantes. Vimos que empezamos a sufrir con centros, por eso el ingreso de Stéfano (Brundo), que está muy bien, para tratar de cerrar el partido, tener un hombre más en el área. Lo hicimos bien Blondel y Liporace no dejaron de atacar, nos quedaron tres tipos de mitad de cancha para adelante como Mendieta, Protti y Bonansea, el equipo no sintió en lo ofensivo, suplimos un problema que estábamos teniendo y después no tuvieron más situaciones.



- Triunfo que les permite seguir prendidos con los de arriba. Vital el comienzo, y ahora van a Tigre.



- Nosotros tenemos un objetivo, un sueño, tratar de estar entre esos cuatro, falta mucho, vamos a ir con objetivos a corto plazo, paso a paso, tratando de ir partido a partido. Se viene un partido importante por delante, ante un rival que viene de perder pero ahora hay que disfrutar de esta victoria difícil, complicada y sobre todo festejar que seguimos haciéndonos fuertes de local.