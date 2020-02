Cocco y las paritarias: "no podemos llevarles a los trabajadores un acuerdo inferior a la inflación"

Desde hace un tiempo a esta parte, los gremios de la provincia comienzan a colocar en su agenda la palabra paritarias. El alivio para los trabajadores tras un 2019 feroz y la buena manera de negociar de los representantes sindicales en las distintas reuniones, que se piensa, serán en los próximos días.

Hay ansiedad en algunos sectores, porque sienten que las negociaciones serán duras y que buscar el acuerdo llevará su tiempo. "Siempre a esta altura del año comenzamos a solicitar de parte nuestra la mesa de diálogo provincial para tratar el tema de las paritarias y de esta manera cerrar lo más rápido posible el acuerdo y poder continuar trabajando en el año como lo hacemos siempre", dice el rafaelino Darío Cocco, titular del SEOM de nuestra ciudad, y una de las figuras fuertes que tiene FESTRAM.

Cocco fue advirtiendo los distintos movimientos que el gobierno de la provincia fue haciendo en las últimas semanas, incluida las declaraciones de los funcionarios de cada una de las áreas de negociación: "si bien estamos atados a un contexto en el bloque provincial, ya que todo va paralelo a las paritarias que tienen los gremios que corresponden a las mismas, como ATE, UPCN, AMSAFE, por lo que lo vamos haciendo en conjunto. Nuestra paritaria es totalmente distinta pero tiene algún tipo de conexión en general. Hoy le estamos solicitando al gobierno provincial lo más rápido posible que nos convoquen", explica y agrega: "la cláusula gatillo se tomó como un mecanismo por lo menos para no perder con la inflación, dado que era impredecible e iba consumiendo el día a día el poder adquisitivo de los trabajadores. De esta manera, los trabajadores entendíamos que por lo menos empatábamos con la inflación, que no es la inflación núcleo, no la de 30 puntos promedio que consumimos todos los trabajadores en general, sino que es una inflación que está atada a otros rubros y que no es la real. Por lo menos con esa cifra no perdíamos y eso lo hemos hecho en el año 2018 y 2019, y nos dio la tranquilidad de terminar empatando. Ahora los trabajadores queremos recuperar el poder adquisitivo por lo que debería ser algo superador a la cláusula gatillo, ya que esto es el piso, algo que desde FESTRAM venimos diciendo desde hace un tiempo", dijo en relación a uno de los temas que más controversia trajo en el último tiempo.



NUMEROS CLAROS

Cocco lleva varios años al frente de este tipo de reuniones y negociaciones y sabe que lo que pasó en el año 2019 fue destructivo para el bolsillo de los trabajadores. Es por eso que el gremialista espera una buena oferta por parte de Municipios y Comunas, como para sanear el bolsillo del trabajador: "hoy no podemos llevarles a los trabajadores un acuerdo que sea por debajo de la inflación, no podemos tener un poder adquisitivo inferior a lo que está ocurriendo con los precios. Si hay algo superador a eso, por supuesto que estamos dispuestos a conversarlo, pero sí entendemos que la cláusula gatillo es irrenunciable, porque no podemos volver con la inflación", dijo el titular del Seom y agregó que "tiene que haber otras alternativas y lo fundamental es un porcentaje que esté por encima de la inflación, ya que hablamos de un 53,1% en el 2019, tendríamos ahora que estar hablando de un aumento que esté por encima de esa cifra, como para que podamos distribuir de alguna manera en el año y ganarle a la inflación. Esta es la única manera de poder recuperarlo, salir de cláusula gatillo con un porcentaje superior. No hay ninguna posibilidad de que nosotros estemos hablando de un porcentaje inferior a la inflación, porque sino estaríamos perdiendo y no creo que ningún trabajador de ningún gremio lo pueda firmar. Creemos que alternativas hay para salir de esto", expresó, siendo claro a la hora de hablar de números.

Por su parte, en el dial de Radio ADN, FM 97.9, contó las charlas que tiene con las principales autoridades de nuestra ciudad y cómo analizan el tema: "con el intendente Castellano y con Jefe de gabinete tenemos charlas permanentes y se entiende que el trabajador no puede pagar los platos rotos, las crisis. Inclusive con la cláusula gatillo, varias veces, que lo que se había firmado se iba a cumplir y que se entendía que era como mínimo no perder poder adquisitivo. Esta es una política que tiene que ver con el cuidado de los recursos humanos y no debería haber ningún tipo de inconvenientes por lo que venimos hablando todos estos años en que el aumento sea como mínimo cláusula gatillo y recuperar el sueldo", remarcó.

Cocco admitió que en los próximos días se llevará a cabo un nuevo encuentro con los delegados de FESTRAM, para tratar de analizar esta situación y acordar algunos puntos fundamentales para exponer en la negociación. Es por eso que los representantes sindicales estarán atentos a la convocatoria de la secretaría de Municipios y Comunas de la provincia para el primer encuentro e ir resolviendo lo más rápido posible esta cuestiones. "Siempre se nos complica en enero y febrero poder resolverlo pero la idea es poder hacerlo cuanto antes para que los trabajadores tenga el aumento en los próximos salarios de marzo, por ejemplo", finalizó.