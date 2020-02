Mercado asegurador: primas por $ 72.800 millones en 2019 Suplemento Economía 09 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El mercado asegurador emitió primas por $ 72.800 millones durante 2019, un 26% por encima del 2018, informó hoy la asociación AVIRA, que enrola a compañías del sector.

En un reporte elaborado sobre la base de un informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, indicó que "si bien el año empezó con la auspiciosa noticia de la actualización de incentivos fiscales, debemos admitir que se trató de un período complejo".

"El proceso político-económico que atravesó el país no contribuyó a generar el mejor escenario para el desarrollo del sector, que obviamente, prospera más ampliamente en coyunturas con estabilidad y bajos índices inflacionarios", señaló.

No obstante, AVIRA sostuvo que "por tratarse de una industria sólida, con demanda genuina, se lograron sortear, como tantas otras veces, las dificultades".

"A lo largo del año nuestros asegurados y beneficiarios percibieron el pago de siniestros, rescates y rentas por casi 27 mil millones de pesos", destacó la entidad.

Dijo que seguirán trabajando "con el convencimiento de que en el mediano plazo podrán revertirse los efectos indeseados y recuperar los índices de crecimiento reales".

La participación de mercado de las compañías fue 64,4% para las que venden Vida de manera no exclusiva, 23,7% Vida de manera exclusiva y 11,9% Retiro.

Generaron primas por $47.405 millones, $17.696 y $7.676 millones respectivamente.

Y la prima promedio por entidad alcanzó los $539 millones, según el informe de AVIRA.

"Confiamos en que la pronta resolución de los problemas macro reinserten al país en el camino del crecimiento. Y que nuestra industria, con el enorme potencial que tiene, tanto para generar un mejor estándar de vida y bienestar para las familias, como en su rol de inversor institucional para promover el desarrollo nacional, potencie en paralelo su actividad", indicó AVIRA en un comunicado.

La entidad reafirmó la "importancia de los incentivos fiscales actualizados en 2019 como una herramienta más que da impulso a nuestro sector".