"La UCR tiene que liderar una opción de gobierno" Locales 09 de febrero de 2020 Redacción Por Lo dijo José Corral, que ya integra la Mesa de Acción Política de la Unión Cívica Radical, un organismo conformado por los principales referentes del partido, pertenecientes a todos los sectores. “Que los radicales de Santa Fe nos encontremos en una mesa común tiene mucho valor”, destacó el dirigente.

FOTO PRENSA UCR POSTURA. José Corral pronuncia su mensaje durante el encuentro de la conducción de la UCR.

Con el objetivo de “constituir al radicalismo en la columna vertebral de la oposición, para ser una verdadera opción de gobierno tanto a nivel nacional como provincial”, José Corral participó de la presentación formal de la Mesa de Acción Política de la Unión Cívica Radical (UCR), que integra junto a otros referentes partidarios de toda la provincia.

“Fue una reunión muy valiosa, no solo para los radicales sino también para la provincia de Santa Fe. La UCR tiene en la actualidad nacional y provincial un rol muy significativo: ejercer responsablemente la oposición, y formular y liderar alternativas de gobierno superadoras, tanto en la Nación como en la provincia”, señaló el dirigente santafesino tras el acto que se realizó en la sede del Comité Provincial, en la ciudad capital.

Además de José Corral, integran la Mesa de Acción Política de la UCR dirigentes como Carlos Fascendini, Felipe Michlig, Niky Cantard, Santiago Mascheroni, Julián Galdeano, Lisandro Enrico, Mario Barletta y Maximiliano Pullaro, además de representantes del Foro de Intendentes Radicales y del Foro de Mujeres. “Esta instancia, donde además nos encontramos dirigentes que tuvimos miradas distintas en el período reciente, tiene un valor estratégico, porque es esa unidad en la acción de los radicales la que va a generar la columna vertebral de la oposición y de alternativas de gobierno”, señaló José Corral.

En ese sentido, recordó que la UCR es el partido que cuenta “con la mayor cantidad de legisladores, tanto a nivel nacional como provincial; lidera una gran cantidad de gobiernos locales, tanto en la provincia de Santa Fe como en el resto del país; y además gobierna 3 provincias”.



REPRESENTACIÓN

La Mesa de Acción Política “es una instancia de acuerdo, que si bien no está prevista en la carta orgánica, es una convocatoria que ha hecho el Comité Provincial y que fue acordada cuando se renovaron por unanimidad todas las autoridades del radicalismo. Su importancia está dada en el peso político de todos los sectores que lo integran”, remarcó el dirigente radical. En ese sentido puso de relieve que “poder conversar y articular estrategias comunes, le da al accionar del Comité y del partido en general, un respaldo político importante, y por eso valoramos la convocatoria a esta instancia”. "Por todo esto, que los radicales de Santa Fe nos encontremos en una mesa común tiene mucho valor”, definió.



OBJETIVOS

Como principal fuerza de la oposición en el país y en Santa Fe, “el radicalismo tiene que, en primer lugar, defender las instituciones. El país requiere de una oposición firme, que colabore, y que a su vez proteja el funcionamiento de la República; el accionar de la Justicia para avanzar en el esclarecimiento del período kirchnerista y los casos de corrupción, así como el funcionamiento del Parlamento”, señaló José Corral. Y amplió: “También en la provincia de Santa Fe hay que ejercer la oposición desde una Legislatura que proteja sus atribuciones y no otorgue superpoderes a los Ejecutivos, además de acompañar la difícil situación económica y darle herramientas a nuestros gobiernos locales que están atravesando momentos de dificultades”.

Apuntó que “aspiramos a que en Santa Fe se vaya configurando una fuerza que dé respuesta a problemas no resueltos de la provincia, en concreto la inseguridad; la falta de obra de infraestructura, especialmente las obras hídricas; un Estado que promueva la producción y que sea más eficaz y eficiente, entre otros temas".

"Nosotros entendemos humildemente que ese espacio tiene que ser liderado por el radicalismo, sumando a la mayor cantidad de fuerzas políticas que compartan esos objetivos comunes, y en particular a quienes con diferentes sectores del radicalismo han sido aliados, en particular las fuerzas que integran Juntos por el Cambio y el Frente Progresista”, concluyó José Corral.