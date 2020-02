Ben Hur no pudo con el líder, Atlético se impuso a Gimnasia Deportes 08 de febrero de 2020 Redacción Por Los elencos rafaelinos tuvieron suerte dispar en la noche de ayer. El ‘Lobo’ cayó con Independiente de Chañar Ladeado 80 a 69. La ‘Crema’ ganó en Santa Fe 84 a 77.

La Liga Provincial de Básquet, Copa Santa Fe, puso en marcha en la noche de ayer su décimo capítulo. En dicha ocasión los elencos de nuestra ciudad tuvieron suerte dispar.

En barrio Parque, en el Coliseo del Sur, Ben Hur no pudo ante el líder de su grupo, Independiente de Chañar Ladeado al caer 80 a 69. El goleador del ‘Lobo’ fue Gonzalo Guzmán con 26 puntos.

En la próxima fecha Ben Hur estará visitando a Racing de San Cristóbal. Luego, para cerrar esta primera fase regular, en busca de meterse a los play offs, tendrá: Centenario (V), Rivadavia (L) y Sportsmen (V).



El que sigue bien derecho es Atlético de Rafaela. Ayer, la ‘Crema’ le ganó a Gimnasia de Santa Fe como visitante por 84 a 77, encuentro de la Zona D. Con dicha victoria el conjunto albiceleste, ya clasificado a los play offs, se posiciona de gran forma en el grupo. El goleador del conjunto rafaelino fue Bertero con 20 puntos.



Grupo A: Anoche: Rivadavia Juniors de Santa Fe 62 vs Racing de San Cristóbal 68, Ben Hur 69 vs Independiente Chañar Ladeado 80, CACU 72 vs Centenario de Venado Tuerto 74. Domingo: 20:30hs Sportsmen Unidos de Rosario vs Unión de Totoras.



Grupo B: Anoche: Brown de San Vicente 90 vs Náutico de Rosario 72, Unión de San Guillermo 64 vs Trebolense 76, Almagro de Esperanza 70 vs Argentino de Firmat 73. Libre: San Lorenzo de Tostado.



Grupo C: Anoche: Provincial de Salto Grande 56 vs Temperley de Rosario 62, Atlético Tostado 86 vs Atlético Sastre 74; Central San Javier 73 vs Alma Juniors de Esperanza 79. Libre: Firmat Football.



Grupo D: Anoche: Gimnasia Santa Fe 77 vs Atlético de Rafaela 84, Timbúes 85 vs El Tala de Rosario 79, Peñarol de Elortondo 96 vs Libertad de Villa Trinidad 82. Libre: Atenas de Venado Tuerto.