Comenzó con el pie derecho Deportes 08 de febrero de 2020 Por Martin Ferrero Atlético de Rafaela le ganó 2-0 a Brown de Adrogué con goles de Leonardo Acosta e Ijiel Protti, uno en cada tiempo. Buen estreno en el 2020 para los de Otta.

FOTO J. BARRERA FESTEJO. / Acosta ya anotó, Protti y Mendieta llegan a celebrar. Los tres fueron puntos altos en la victoria celeste.

Primero Leonardo Acosta, tras una exquisita habilitación de un ‘encendido’ Junior Mendieta. En el complemento, cuando el triunfo parecía tambalear su goleador: Ijiel Protti. Anoche, Atlético de Rafaela le ganó 2-0 a Brown de Adrogué en lo que fue el reinicio de la temporada 2019/2020 de la Primera Nacional.



La “Crema” tuvo el estreno que todos querían por Alberdi. Salvo Reinaldo Alderete, que tuvo que salir a los 15 minutos con una lesión en una de sus rodillas.



El equipo de Walter Otta fue más que el ‘Tricolor’. Pudo sostener la merecida ventaja que consiguió a los 21 minutos del primer tiempo y en el complemento, cuando peor la pasaba porque el durísimo elenco del ‘Bigotón’ Vicó comenzó a manejar los tiempos con tenencia, lo terminó de resolver. Y más allá del poco trabajo que tuvo el debutante Nahuel Pezzini, pudo terminar con el arco en cero.



Brown, por su parte, tuvo una muy clara como para empatar sobre el final del primer tiempo, tras un córner, Echeverría que sin marcas le erró al arco. En el complemento, obligado por el resultado (necesita sumar para escaparle al descenso) Molina metió un cabezazo que se fue apenas por arriba y Pezzini le contuvo un remate a Linas, que definió al cuerpo del arquero que estaba bien parado.



Atlético arrancó ganando y estiró a siete partidos el invicto que tiene en el Monumental de Alberdi, con cinco triunfos y dos empates. El próximo sábado irá a Victoria para enfrentarse con Tigre, en una prueba de fuego que deberá dar el elenco de Otta, que quiere ser protagonista y pelear por el ascenso a la Superliga.



Otros partidos: Zona A: Barracas 1 - Brown (PM) 1, Temperley 0 - Estudiantes (RC) 0. Zona B: Quilmes 2 - Tigre 1, Gimnasia (J) 0 - Riestra 1. Hoy: Zona A: 17:30hs Estudiantes (BA) vs Mitre, 19:05hs (TV) Platense vs Ferro, 20:00 (TV) San Martín (SJ) vs Belgrano. Zona B: 17:05 (TV) All Boys vs Chacarita.



Las formaciones y síntesis del partido:



Atlético de Rafaela: 1-Nahuel Pezzini; 4-Lucas Blondel (cap.), 2-Alexis Niz, 6-Sergio Rodríguez e 3-Ignacio Liporace; 8-Renso Pérez, 5-Reinaldo Alderete (16m 15-Emiliano Romero) y 11-Junior Mendieta; 10-Leonardo Acosta (70m 13-Stefano Brundo); 9-Denis Stracqualursi (63m 18-Alan Bonansea) e 7-Ijiel Protti. Suplentes: 12-Matías Tagliamonte, 14-Maximiliano Paredes, 16-Joaquín Quinteros y 17-Enzo Copetti. DT: Walter Otta.



Brown de Adrogué: 1-Martín Ríos; 4-Ezequiel Bonacorso (16-Elías Contreras), 2-Ignacio Bogino (cap.), 6-Ariel Kippes y 3-Leandro Sapetti; 8-Brian Gómez, 7-Juan Manuel Requena (66m 17- Nahuel Rodríguez), 5-Santiago Echeverría y 10-Luciano Nieto; 11-Matías Linas (66m 18-Felipe Cadenazzi) y 9-Tomás Molina. Suplentes: 12-Martín Ruggiero, 13-Matías Rodríguez, 14-Iván Becker y 15-Fernando Enrique. DT: Pablo Vicó.



Gol en el primer tiempo: 21m Leonardo Acosta (AR).

Gol en el segundo tiempo: 34m Ijiel Protti (AR).

Amarillas: Junior Mendieta, Alan Bonansea (AR); Ezequiel Bonacorso, Luciano Nieto, Nahuel Rodríguez (BA).



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Gonzalo Pedro y Gisela Bosso.

Cuarto árbitro: José Díaz.