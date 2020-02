El argentino infectado por coronavirus fue trasladado a un hospital de Japón Nacionales 08 de febrero de 2020 Redacción Por El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó en Casa Rosada una reunión interministerial junto al ministro de Salud, Ginés González García, para unificar las acciones de las diferentes carteras para hacer frente al coronavirus.

FOTO NA EQUIPOS. Cafiero y Ginés González García junto a funcionarios de distintos ministerios.

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El ciudadano argentino contagiado por coronavirus en un crucero en Japón y trasladado hoy a un hospital es un "adulto mayor" al que "están tratando bien", y una vez que esté "curado no hay posibilidades de contagio", aseguró el ministro de Salud, Ginés González García.

"Es un señor, un adulto mayor. Venía en el crucero, en donde venían muchas personas de Wuhan. Está internado. Lo están tratando bien. Es el protocolo, como corresponde", sostuvo el funcionario nacional, en declaraciones a la prensa tras encabezar una reunión interministerial en Casa Rosada sobre el coronavirus.

El argentino contagiado por coronavirus en el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama fue trasladado a un hospital de Japón, según confirmó más temprano la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti.

Si bien aún no se dieron precisiones sobre su estado de salud, Vizzoti manifestó: "Nos llegó esta madrugada que el argentino dio positivo en el coronavirus. Están testeando a muchas personas en ese crucero, el argentino fue derivado a un hospital en Japón".

El crucero Diamond Princess zarpó de Yokohama el 20 de enero pasado y pasó por los puertos de Kagoshima y Okinawa, además de uno de Hong Kong, donde subió un pasajero infectado que contagió a los demás.

El número de contagiados se elevó a 61, sumándose en las últimas 24 horas 21 japoneses, 8 estadounidenses, 5 australianos, 5 canadienses, un argentino y un británico.

La empresa que administra los viajes del crucero informó que al menos hasta el 19 de febrero los pasajeros no podrán bajar de la embarcación y que tienen restringidas las salidas de los camarotes, todos con baño privado.

En diálogo radiales, Vizzoti detalló: "Lo que están haciendo en Japón es que todas las personas estén en cuarentena. Ahora todos están en sus camarotes y las personas que se van confirmando con coronavirus se hospitalizan para su aislamiento y tratamiento".

Y agregó: que "el contacto en el crucero es más estrecho", por lo que "la posibilidad de transmisión es más alta de lo habitual".

"La cuarentena histórica de China es muy importante para atrasar la salida del virus. El 99 por ciento de los casos están ahí, la mayoría estuvieron en Wuhan y son muy poquitos que se adquirieron de persona a persona", añadió la funcionaria.



SUMAN 722 LOS

MUERTOS EN CHINA

La provincia de Hubei reportó 81 nuevos fallecidos por el coronavirus con lo que el número de muertos ascendió ayer a 722, según informaron las autoridades sanitarias del país asiático.

De esta manera la cifra de víctimas supera a la epidemia del del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que dejó casi 650 personas muertas en China continental y Hong Kong en 2002-2003.

La comisión de salud de Hubei también confirmó otros 3.400 casos nuevos en la provincia central, donde surgió el brote en diciembre, con lo cual el total de contagios asciende a más de 34.500.

La muerte el jueves del médico que alertó del nuevo coronavirus sacudió a la opinión pública china y obligó este viernes a las autoridades a reaccionar, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de la escasez de material contra la epidemia.

El oftalmólogo Li Wenliang, de 34 años y que trabajaba en Wuhan, alertó a finales de diciembre sobre la aparición del virus en esa ciudad, por lo que fue sancionado y su muerte, a causa de la infección, provocó duros comentarios en las redes sociales.

Actualmente, unos 56 millones de ciudadanos están virtualmente retenidos en sus domicilios y en el resto del mundo se han confirmado más de 300 casos de contagio en unos 30 países y territorios, dos de ellos mortales en Hong Kong y Filipinas.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, conversó el vienes telefónicamente con su homólogo chino, Xi Jinping, al que felicitó por un "trabajo muy profesional". "Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

Xi le aseguró a Trump que China era "totalmente capaz" de derrotar a esta nueva epidemia, y pidió a Washington, que niega la entrada a su territorio a los extranjeros que pasan por China, a que reaccione "de forma razonable", según medios chinos.

Estados Unidos "está preparado para gastar hasta 100 millones de dólares de los fondos existentes para ayudar a China y otros países afectados", declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo.



PARAGUAY

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay dispuso la suspensión de las visas por tiempo indefinido de viajeros provenientes de la República Popular de China a raíz de la alerta sanitaria por el brote de coronavirus. A través de un comunicado emitido el miércoles, la Cancillería paraguaya confirmó que las visas válidas y vigentes otorgadas a los ciudadanos de la República Popular China quedan suspendidas,.

La disposición se da "por período indefinido" en atención a la alerta sanitaria internacional emitida por la actual epidemia de coronavirus.