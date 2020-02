Nuevos cruces por los 'presos políticos' Nacionales 08 de febrero de 2020 Redacción Por El caso de Milagro Sala genera contrapuntos en el Gobierno.

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Las diferencias dentro del oficialismo sobre las detenciones de algunos dirigentes volvieron a quedar ayer en evidencia públicamente, luego de que la ministra Elizabeth Gómez Alcorta calificara a Milagro Sala de "presa política" y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se mantuviera en la postura de que su situación "es algo que tiene que determinar la Justicia".

Este viernes, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad desafió la posición del presidente Alberto Fernández acerca de que la dirigente social es en realidad una "presa arbitraria".

"No tengo dudas que es una presa política", sentenció Gómez Alcorta en relación a Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria en la capital de Jujuy acusada de asociación ilícita.

La ministra y ex abogada de Sala agregó: "En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales arbitrarios y nadie dudó en llamarlos presos políticos".

Gómez Alcorta no es la primera ministra del Gabinete de Fernández que expresa sus diferencias sobre esta situación, ya que semanas atrás su par de Interior, Eduardo de Pedro, también había calificado de presa política a la titular de la organización Tupac Amaru.

En tanto, este viernes, otro representante del kirchnerismo, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también se mostró en línea con Gómez Alcorta: "Los que tenemos voces tenemos que intentar replicarla y decir que hay presos políticos en Argentina", enfatizó en declaraciones a radio AM750.

En tono similar se pronunció sobre Milagro Sala la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas: "Su detención es una forma de tortura psicológica por parte de (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales, con el objetivo de dañar su figura", afirmó en declaraciones a El Destape Radio.

Por su parte, Cafiero volvió a hablar este viernes sobre la situación y señaló que no tiene "dificultad en estar envuelto en ninguna discusión".

"Creo que tenemos que tener en claro que en la Argentina existió la persecución política, una organización respecto al Lawfare, pero lo cierto es que los procedimientos judiciales están siendo llevados adelante y es algo que lo tiene que determinar la Justicia, un poder independiente", remarcó el jefe de ministros a radio Del Plata.

Y agregó: "El Ejecutivo debe dejar que la Justicia -si tiene que revisar sus causas- lo haga, como lo está solicitando la defensa de los detenidos, que en muchos casos manifiesta que fueron detenidos injustamente. Nosotros planteamos eso; obviamente queremos que haya justicia y que si hay detenidos injustamente, sean dejados en libertad".