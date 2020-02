El Gobierno sale a licitar tres títulos del Tesoro Nacionales 08 de febrero de 2020 Redacción Por EN BUSCA DE FONDOS

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Para evitar pedirle más fondos al Banco Central y aumentar la emisión monetaria, el Gobierno convocó ayer a una licitación de tres títulos del Tesoro a suscribirse únicamente en pesos, con el fin de afrontar el vencimiento del Bono Dual AF20, cuyo proceso de canje fracasó.

El objetivo es evitar la emisión monetaria de casi $ 100.000 millones, ya que el intento de canjear ese título Dual apenas tuvo un 10% de aceptación.

Ante ese resultado adverso y el inminente vencimiento -previsto para el jueves próximo-, el Ministerio de Economía anunció un nuevo llamado a licitación de Bonos del Tesoro para este lunes, en lo que significó un cambio en la estrategia de renegociación.

La recepción de ofertas empezará a las 10:00 y finalizará a las 15:00, según se informó oficialmente.

El plazo es el mismo que la ocasión anterior, cuando el Gobierno había convocado el viernes último al canje de casi $ 105.000 millones (US$ 1.637 millones) el lunes pasado.

En esa oportunidad, solamente se alcanzaron 99 ofertas por US$ 164,4 millones, poco más del 10% de lo que vence el jueves 13.

De acuerdo con la información del Ministerio que conduce Martín Guzmán, se procederá a la reapertura de: Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por Cer; Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Badlar Privada mas 100 puntos básicos y Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al dólar estadounidense 4%, todos con vencimiento en 2021.

La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los Bonos, señaló el Palacio de Hacienda.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por Cer será de $ 980,67 por cada 1.000.

En tanto, el precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Badlar Privada mas 100 puntos básicos será de $ 991,03 por cada 1.000.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar estadounidense será de 1.000,88 dólares por cada 1.000.

Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y, como en cada ocasión, la licitación y colocación de los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

La liquidación de los instrumentos se efectuará el jueves 13 de febrero, día de vencimiento de los bonos Dual.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).