Scioli confía en mejorar la relación con Bolsonaro

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El designado embajador de Brasil, Daniel Scioli, aseguró ayer que trabajará "para defender los intereses de los argentinos" y destacó que su "personalidad" contribuirá a resolver eventuales conflictos con la administración de Jair Bolsonaro.

"No me vi personalmente con Bolsonaro todavía, tenemos amigos en común. Voy a pelear para defender los intereses de los argentinos, mi personalidad hace que resuelva problemas, los conflictos", subrayó el ex gobernador de Buenos Aires.

Scioli consideró que la visita que encabezará la próxima semana a Brasil el canciller Felipe Solá servirá para "despejar la incertidumbre" sobre la relación comercial con ese país, principal socio de la Argentina.

"Me voy reuniendo para poner esta Embajada al servicio de promover y defender a la Argentina. Alberto (Fernández) aborda con cautela este tema, y con Felipe la próxima semana vamos a despejar la incertidumbre, para desplegar el mercado de Brasil que tiene 250 millones de habitantes", resaltó el ex mandatario provincial.

En declaraciones radio Cooperativa, Scioli señaló: "Estoy bien, naturalmente soy una persona de confianza, optimista, y en este caso tengo muchas razones para serlo".

"Hice un relevamiento, comencé encuentros con sectores productivos, tuve reuniones con ministros nacionales que tomaron contacto con funcionarios brasileños, abordando con mucha responsabilidad todo lo que hace a las posibilidades enormes que tenemos de expandir el intercambio con Brasil", afirmó el ex candidato presidencial.

El designado embajador en el país vecino sostuvo que "si Brasil está creciendo va a impactar positivamente en la Argentina, y va a abrir sectores para exportar".