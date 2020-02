Rugby: Jaguares ante Hurricanes Deportes 08 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Tras la victoria frente a Lions en el primer partido del Super Rugby 2020, Jaguares enfrentará este sábado (20:00HS) a Hurricanes con cuatro modificaciones en el XV inicial.

El Head coach Gonzalo Quesada dispuso un solo cambio en los forwards con el ingreso de Rodrigo Bruni como octavo en lugar de Tomás Lezana, que irá al banco. El rafaelino Mayco Vivas, jugador formado en CRAR, se mantiene con la 1.

Las restantes modificaciones estarán en los backs y todas ellas se producen por diferentes lesiones. Domingo Miotti será el apertura titular ya que Joaquín Díaz Bonilla sufrió un golpe en la cresta ilíaca y está recuperándose.

Regresa el capitán Jerónimo De la Fuente en el centro de la cancha. El que sale del equipo es Juan Cruz Mallía quien tuvo una conmoción ante los sudafricanos y podrá regresar a la actividad la próxima semana. Finalmente el wing Sebastián Cancelliere ocupará el lugar de Bautista Delguy, quien tuvo una sobrecarga muscular y será preservado.

El XV será con: Mayco Vivas, Julián Montoya, Santiago Medrano; Guido Petti, Lucas Paulos; Francisco Gorrissen, Marcos Kremer, Bruni; Tomás Cubelli, Miotti; Emiliano Boffelli, De la Fuente, Matías Moroni, Cancelliere; Santiago Carreras.



SEIS NACIONES



Este sábado se pondrá en marcha la segunda fecha del Seis Naciones. A las 11:15hs jugarán Irlanda vs Gales, ambos ganadores en el debut; mientras que a las 13:45hs lo harán Escocia vs Inglaterra. Mañana se completará este nuevo capítulo con Francia vs Italia, desde las 12:00hs.