Massa convocó a una sesión especial de Diputados para recibir a Guzmán Nacionales 08 de febrero de 2020 Redacción Por PARA EL PROXIMO MIERCOLES

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dejó firmada ayer la convocatoria a una sesión especial informativa para recibir al ministro de Economía, Martín Guzmán, el próximo miércoles a las 17:00 a fin de escuchar su informe sobre la renegociación de la deuda externa.

La resolución, a la que tuvo acceso NA, cita "a los señores diputados y las señoras diputadas de la Nación a la realización de una sesión especial -informativa- para el día miércoles 12 del corriente a las 17:00, con la participación del señor ministro de Economía, Martín Guzmán".

El texto señala que la convocatoria obedece a "la situación actual del país con respecto a la deuda pública y las acciones realizadas por el Gobierno argentino al respecto" y que el ministro expondrá "sobre el programa, sostenibilidad, cronograma y futuro de la deuda pública de la República Argentina".

Además, destaca que la presidencia de la Cámara entabló "conversaciones con los distintos bloques políticos e interbloques" que "manifestaron su conformidad para la realización de una sesión especial" para escuchar al titular de la cartera económica.

No hay muchos registros de que un ministro se presente en el recinto para exponer ante el pleno de la Cámara como lo hace mensualmente el jefe de Gabinete, en lugar de concurrir a una comisión específica.

Si bien la concurrencia de Guzmán al Congreso el 12 de febrero figuraba en el cronograma del Ministerio de Economía, se especulaba con que su exposición fuera ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior.

Una de las razones por la que tanto en el oficialismo como en la oposición esperaban la convocatoria a esa comisión era que el Poder Ejecutivo les había adelantado a algunos de ellos que el ministro realizaría una exposición ante "diputados y senadores", según supo esta agencia.

No obstante, el último jueves el entorno de Massa dejó trascender que la constitución de esa comisión se postergaría hasta marzo, una vez iniciado el período de sesiones ordinarias, y que la mecánica elegida sería una sesión especial de la Cámara baja, lo que finalmente se confirmó con la firma de la convocatoria oficial.

La concurrencia del ministro a la Cámara baja se dará luego de la aprobación por unanimidad en el Senado de la ley de sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera, impulsada por el Gobierno para encarar la negociación del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, la sesión se celebrará el mismo día en que llegará a la Argentina una nueva misión del FMI encabezada por el economista venezolano Luis Cubeddu, que se quedará en Buenos Aires hasta el 14.

Durante esa visita, el Ministerio de Economía deberá presentar su programa económico a los enviados del Fondo y comenzar a dialogar sobre el cronograma de pagos para la devolución de los 44 mil millones de dólares que prestó a la Argentina durante la administración de Mauricio Macri.

Días atrás hubo un primer encuentro entre Guzmán y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en la embajada argentina en Italia que, según el funcionario nacional, fue "muy constructivo".



SEGURIDAD

Por otra parte, Massa se reunió ayer con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y hablaron sobre la ley de creación del Consejo de Seguridad que impulsará el Poder Ejecutivo. El encuentro fue en el marco de un almuerzo en el Salón de Honor de la Cámara baja, y también participaron la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, Cecilia Rodríguez; Gabriel Fucks; el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.

Según supo NA de fuentes parlamentarias, en tema central de la reunión fue el proyecto que presentará el Ejecutivo para crear un Consejo de Seguridad que funcione en el ámbito del Congreso con participación de la oposición y del oficialismo.

Es parte de las iniciativas que el presidente Alberto Fernández quiere impulsar para que temas como la seguridad se conviertan en políticas de estado a largo plazo y no en cuestiones coyunturales que cambien con cada gestión.