Es difícil saber lo que ocurrirá en abril con el Gran Premio de China Deportes 08 de febrero de 2020

En una entrevista que le realizó el periódico británico "The Guardian", el doctor Sergio Brusin habló del coronavirus que está afectando no solo a la región de Wuhan, sino también a toda China, destacando los riesgos asociados con la posible organización del Gran Premio de Shanghai de Fórmula 1, el venidero 19 de abril.

"El coronavirus todavía se está propagando, no hay duda al respecto", indicó el Dr. Brusin. "Hubo un aumento en los casos en China y estamos presenciando una transmisión de persona a persona, incluso fuera del área de Wuhan. Algo que probablemente se extenderá y no será fácil manejar la situación" , alertó.

De acuerdo a la explicación del experto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades en Estocolmo (Suecia), la gestión de los problemas relacionados con el virus está tomando más esfuerzo de lo planeado inicialmente, un aspecto que atenta seriamente sobre la organización del Gran Premio chino.

"Tenemos que verlo a largo plazo. El virus no desaparecerá en una semana y se necesita hacer mucho trabajo para contener la amenaza. Lo que estará sucediendo entre ahora y abril es difícil de predecir. Si la infección continúa a este ritmo, dudo mucho que los espectadores puedan presenciar la carrera en el circuito", sostuvo el especialista, poniendo en duda, a esta altura de las circunstancias, la disputa de la competencia en Shanghai.