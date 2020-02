Volvió Alberto Fernández Nacionales 08 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Luego de su gira europea de más de una semana para cosechar apoyos antes de la negociación de la deuda, el presidente Alberto Fernández pasó ayer por la Casa Rosada y mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien lo puso al tanto de los sucedido en la gestión durante los días de su ausencia.

El jefe de Estado y su comitiva aterrizaron este viernes a las 9:40 en el Aeropuerto de Ezeiza, a bordo de un vuelo de línea de la compañía Air France proveniente de París, última parada de la gira que los llevó también por Roma, Berlín y Madrid.

Tras arribar a Ezeiza, el mandatario, la primera dama, Fabiola Yañez, y algunos de los integrantes de la delegación se trasladaron en helicóptero a la residencia de Olivos.

A la tarde, Fernández arribó a la sede gubernamental, donde mantuvo una serie de reuniones, entre ellas con Cafiero para repasar temas de gestión sucedidos mientras estuvo en el Viejo Continente, y con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien lo acompañó en parte de la gira europea.

También recibió a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien le entregó decretos y resoluciones que el Presidente debía firmar para poder publicarse en los próximos días en el Boletín Oficial.

En paralelo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, uno de los funcionarios con despacho en Casa Rosada, recibió al ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, para abordar cuestiones ligadas a la reforma judicial en la que trabaja el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner.



APOYO DE CAME

El secretario general de la CAME, José Bereciartúa, afirmó ayer que los dirigentes pymes "acompañan el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública" aprobado por el Congreso y la renegociación encarada por el gobierno. "Evidentemente el problema de la deuda externa argentina requiere una atención especial y urgente, y más aún considerando que los vencimientos fuertes serán en los próximos meses, señaló.