FIA y el informe definitivo sobre el fatal accidente de Anthoine Hubert Deportes 08 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ANTHOINE HUBERT. Perdió la vida en Bélgica.

Uno de los días más tristes que tuvo el automovilismo mundial en 2019 fue el sábado 31 de agosto, cuando se produjo la trágica muerte de Anthoine Hubert luego un tremendo accidente durante la carrera de Fórmula 2 en Bélgica.

Seis meses después, la FIA compartió datos y causas del accidente que acabó con la vida del piloto francés.

En la investigación que realizó la FIA se encontró que Correa golpeó el auto de Hubert a 218 km/h después de que impactara con una las contenciones y se parara en medio del circuito, resultando en una fuerza máxima de 81,8G en el vehículo de Hubert.

La entidad madre del automovilismo mundial consideró que "no hay una sola causa específica, sino múltiples factores contribuyentes que dan lugar a la gravedad del accidente" y no halló "ninguna prueba de que algún piloto no reaccionara adecuadamente en respuesta a la señal de bandera amarilla o a las circunstancias en la pista".

Por último, consideró que las reacciones de los comisarios de pista, del control de la carrera y los servicios de rescate fueron "oportunas y buenas".

El piloto francés tenía 22 años y era una de las jóvenes promesas del mundo motor de su país natal y venía compitiendo, con resultados satisfactorios, en el escalón previo a la Fórmula 1..