El Gobierno insiste con legalizar el aborto y la Iglesia lo desafía

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Mientras el Gobierno nacional trabaja en un proyecto para legalizar el aborto, la Iglesia volvió a mostrar hoy su descontento y el arzobispo emérito de La Plata Héctor Aguer desafió: "Vamos a ver si consiguen los votos".

La frase del religioso se enmarca en el rechazo de la Iglesia católica al aborto legal y la convocatoria que lanzó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para el próximo 8 de marzo en la Basílica de Luján por el "sí a la vida".

"El argumento principal contra la legalización del aborto no es religioso, teológico, sino científico. ¿Qué es eso que crece en el seno de una mujer embarazada? ¿Es un ser humano o un bicho de otra especie? De eso no se puede dudar. Es científico", subrayó Aguer.

El ex arzobispo de La Plata también cuestionó la cifra de "500 mil (mujeres muertas en procedimientos clandestinos) por año, como dicen las abortistas". A su entender, el aborto es "una reivindicación de la burguesía", porque "las pobres son las que más se aferran a su hijito".

En declaraciones a radio Continental, Aguer cuestionó al presidente Alberto Fernández por haber comparado al aborto con el divorcio y utilizar "un argumento lacrimógeno", al citar el caso de su padres.

"Le recordaría (al Presidente) lo que dijo Evita en un congreso en Barcelona: ‘nuestro siglo XX será recordado como el del feminismo victorioso, la victoria del feminismo consiste en la indisolubilidad del matrimonio y la presencia de la mujer en el hogar, Yo le diría al presidente que su postura no es peronista en absoluto’", resaltó el religioso.

Aguer respondió los dichos del mandatario nacional días atrás en París, Francia, donde ratificó que su gobierno trabaja para enviar un proyecto sobre aborto al Congreso este año.

En tanto, este viernes el ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso hablará de "legalización del aborto", y no de "despenalización", una posibilidad que había circulado en los últimos días.

"Cuando se legaliza, hay más derechos", señaló el funcionario nacional, al dar detalles de la iniciativa en la que por estas horas trabaja el gobierno de Alberto Fernández para presentar en el Parlamento.

González García sostuvo que legalizar el aborto garantizará "el acceso gratuito" al procedimiento, "que además es muy simple y muy barato" con la pastilla.

"Con la legalización hay menos gastos. Hoy hay muchos gastos más por cosas mal hechas", señaló el ministro de Salud en declaraciones al canal TN, y detalló que con el misoprostol "en muchos casos se resuelve en forma ambulatoria".

En la elaboración del proyecto colaboran el Ministerio de Salud, el de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Poder Ejecutivo, sin fecha confirmada de presentación.