Comienzo positivo de Quartararo y Morbidelli
08 de febrero de 2020

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) realizó ayer toda una declaración de intenciones en el Circuito Internacional de Sepang al continuar la exitosa senda trazada la pasada temporada para ser el más rápido en el estreno del Test Oficial celebrado en el trazado de Malasia.

Una prueba muy esperada con la que todos los protagonistas de la categoría "reina" retoman su actividad con la primera cita oficial de 2020.

El equipo Petronas Yamaha SRT quiere dejar huella en su segunda temporada en la categoría "reina". ¿Lo conseguirá?

"El Diablo" acreditó a las primeras de cambio su potencial para batallar por grandes retos este año y se vio secundado de cerca por su propio compañero, Franco Morbidelli, que se quedó a tan solo 51 milésimas del 1m58s945 registrado por el francés tras ser el piloto con más presencia en pista con un total de 62 vueltas. Ambos superaron por casi dos décimas a Alex Rins (Team Suzuki Ecstar).

El buen papel de la dupla de Petronas Yamaha SRT recompensa el trabajo llevado a cabo por la marca de los diapasones, pese a que el equipo satélite no dispuso de motos de 2020 en el box. A partir de esta segunda jornada la historia podría cambiar.

En el equipo oficial, en cambio, no se escatimaron esfuerzos al trabajar en clave 2020. Tanto Maverick Viñales como Valentino Rossi contaron con tres motos en cada lado del box. Todo apunta a que se habrían introducido algunas modificaciones en la versión 2020 de la M1. Por lo que respecta a los cronos, Maverick fue 6º por detrás de Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) y Jack Miller (Pramac Racing), pese a sufrir una caída matinal en la curva 11. Rossi, por su parte, completó el Top 10, mientras que Jorge Lorenzo, incorporado con el rol de piloto de pruebas, se reservó a la espera de rodar, probablemente, mañana.

El potencial exhibido por Quartararo y Morbidelli no restó protagonismo al gran papel de Rins, que ya comienza a sacar partido del nuevo motor de la GSX-RR. En cualquier caso, tanto el piloto catalán como su compañero, Joan Mir, que también fue Top 10, trabajaron durante la primera jornada alternando el nuevo modelo con el de 2019 con el objetivo de comparar sus diferentes características.

La quinta plaza de Miller le permitió ser el mejor representante de Ducati en pista, con Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci 11º y 14º, en una jornada en la que el constructor italiano estuvo testeando la Desmosedici GP20 con un chasis distinto que requiere de la pertinente configuración. Se trata de un proceso que puede requerir tiempo, por lo que en el seno de Reale Avintia se confía en que Johann Zarco pueda ofrecer un gran rendimiento en el arranque del campeonato, ya que la GP19 está preparada para brindar grandes prestaciones.

Miller se reivindicó al ser el primer hombre de Ducati, Crutchlow también hizo lo propio con Honda al ser cuarto, ya que los hermanos Marc y Alex Márquez (Repsol Honda Team), se ubicaron 12º y 13º, respectivamente.