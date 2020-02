Argentina venció a Perú y definirá ante Colombia Deportes 08 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SERGIO LLAMERA (PRENSA AAT) PAULA ORMAECHEA. Se impuso en su single frente a Romina Ocuno por 6/1 y 6/1.

La selección argentina de tenis ratificó su favoritismo frente a Perú, se impuso por 3 a 0 en la última serie del Grupo B y hoy, desde las 10:00, jugará ante Colombia, segundo clasificado del Grupo A, la posibilidad de disputar los Play-Offs del 17 y 18 de abril ante a un equipo perdedor de los Qualifiers que se están disputando.

Con la clasificación asegurada, la capitana Mercedes Paz decidió realizar modificaciones en su formación para darle descanso a una de sus dos singlistas -Nadia Podoroska- y rodaje a las otras jugadoras del equipo, como Victoria Bosio -quien disputó el single 2- y las doblistas Lourdes Carlé y Guillermina Naya.

Bosio abrió la serie frente a la joven Daianne Hayashida, de apenas 16 años, quien realizó su debut como singlista en la Fed Cup.

Luego de un comienzo errático, la argentina impuso su jerarquía y experiencia y se llevó el partido por 7/5 y 6/1.

"Al principio estaba un poco nerviosa, era mi primer partido del año después de la pretemporada; también quería ganarlo y ahí hubo un poco de presión extra. Pude sacar adelante ese primer set y soltarme en el segundo y terminar con muy buenas sensaciones. 'Mecha' me ayudó mucho a sacarme esa presión, ella me conoce y me pudo dar una mano", comentó la ganadora al término del primer juego.

En el segundo punto de la serie no hubo equivalencias entre la experimentada Paula Ormaechea -quien había mostrado un gran nivel el jueves- y Romina Ocuno, primera raqueta del equipo peruano y también debutante en esta Fed Cup, que se disputa en el Club Palestino de Santiago de Chile.

La sunchalense venció por un doble 6/1 en apenas 53 minutos de juego y se mostró "satisfecha por el resultado y también porque no tuvo una exigencia física importante, teniendo en cuenta que este sábado nos jugamos mucho frente a Colombia, en un match decisivo para nosotras".

Con el primer puesto del Grupo asegurado, hizo su presentación el dobles conformado por Carlé y Naya, utilizando de esta manera la capitana a las cinco jugadoras convocadas.

Las argentinas se impusieron por 6/4, 4/6 y 6/1 frente a Dana Guzmán y Camila Soares.

Finalizada la fase de Grupos, quedaron confirmados los cruces que se realizarán hoy: Argentina se enfrentará con Colombia y Paraguay hará lo propio con México, en ambos casos por un lugar en los Play-Offs de abril; mientras que el anfitrión Chile se jugará la permanencia en la Zona Americana I enfrentando a Venezuela, en tanto que Perú, último del Grupo B, perdió la categoría.



PALABRA DE "MECHA"

La capitana Mercedes Paz analizó al rival de la serie más importante de la semana para el equipo argentino: "Sin lugar a dudas el match de mañana -por hoy- ante Colombia será muy difícil. Más allá de la paridad en los tres puntos, yo tengo mucha confianza en el nivel de todas mis jugadoras. Ojalá podamos concretar el objetivo de llegar al Repechaje, que es lo que vinimos a buscar a Santiago. Ellas tienen un equipo compacto. Será un buen match".