Perotti y policías en los Hospitales Policiales 08 de febrero de 2020 Redacción Por El Gobernador quiere "revisar seriamente" los servicios adicionales de seguridad en hospitales y edificios públicos.

El gobernador Omar Perotti se mostró partidario de "revisar" los servicios adicionales de seguridad, que la Policía brinda en hospitales y edificios públicos, tras conocerse el caso de agresión que sufrieron dos médicas en el Hospital Roque Sáenz Peña de la ciudad de Rosario.

"Sin dudas están faltando policías. El año pasado se jubilaron casi mil y hubo unos cuatrocientos ingresos. También esto nos lleva a revisar quién se encarga de la seguridad en algunos lugares”, expresó el mandatario.



LA POLICIA NO PARA

CIERTA SEGURIDAD

De acuerdo a La Capital, el rafaelino gobernador provincial remarcó que "la Policía no es, en ningún lugar del mundo, la que brinda seguridad en todo tipo de efectores y edificios públicos. Hay que revisar seriamente esto y ver cómo podemos cumplimentar esa cobertura de otra manera.



AGRESION EN UN HOSPITAL

Acerca de lo ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña, Perotti remarcó que "también es central que bajemos los niveles de violencia, tener una instancia de respeto, la agresión no puede ser un modo de conseguir un resultado, tiene que haber un esfuerzo conjunto de ver cómo mejoramos la convivencia".



RESTRICCION POR CUSTODIAS

Asimismo, el gobernador sostuvo que la Provincia "tiene dificultades para tener patrulleros en las calles porque la mitad están parados custodiando testigos, o con cuestiones judiciales, y además a la otra mitad la tenemos que destinar a custodiar estos lugares públicos. Esto significa que tenemos una restricción".

Y sentenció que "habrá que coordinar con las instancias de seguridad privada de algunos lugares, también recurrir a la tecnología, y tener la capacidad de atraer a más personas, las mejores que se puedan, para que se sumen a la Policía. Esa es la cuestión de fondo".



VALOR DE ADICIONALES

En cuanto al valor de los servicios adicionales que presta la Policía, el gobernador sostuvo que "el valor del adicional es lo que dispara la situación, cuántos policías necesita cada partido, hay que animarse y discutir. En otros países, los clubes son lo que ponen la seguridad, hacen los cacheos. Lo otro concreto es preguntarse por qué el número de adicionales es tan alto. Esta discusión va a poner en valor la cantidad de policías que se necesitan, que no me dibujen más porque el valor es bajo".