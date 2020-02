Reabrió el cine El Cairo en la ciudad de Rosario Información General 08 de febrero de 2020 Redacción Por Con localidades agotadas el realizador Fernando Salem presentó su película "La Muerte no existe y el amor tampoco" en el marco de la reapertura del Cine El Cairo de Rosario el último jueves.

En una sala colmada de público, acompañaron la presentación la secretaria de Estado de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, Leilén Bouchet; el secretario de Industrias Culturales Félix Fiore; y las directoras de Innovación Cultural, Florencia Lattuada y Nora Araujo de Espacios Culturales de la Provincia. Asimismo estuvo presente Ariel Vicente, coordinador del El Cairo Cine Público.



‘Es una felicidad enorme estar en la reapertura del cine El Cairo con una sala llena, brindando la posibilidad de exhibir películas de calidad y contando con la presencia de directores independientes de escala nacional, fomentando así el desarrollo audiovisual’, manifestó Bouchet en la presentación del film que se encuentra en su gira por los cines de todo el país.



Por su parte, el realizador Fernando Salem agradeció la presencia de todo el público y la posibilidad de exhibir La muerte no existe y el amor tampoco en Cine El Cairo: "Para cualquier cineasta es un privilegio estar en esa sala sabiendo del prestigio de la misma y de su público, es un honor estar presentando la peli aquí", expresó.



Bouchet también manifestó la intención de trabajar para sumar pantallas y canales para contar ‘nuestra propias historias’, porque ‘la presencia del Estado para el desarrollo de la industria audiovisual es indiscutible tanto en la distribución como exhibición de la producción audiovisual a fin de fortalecer el vínculo con la ciudadanía a través de la pantalla’.

La Muerte no existe y el amor tampoco tuvo una notable recepción del público y la crítica especializada en el 34º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y se exhibirá en cines de todo el país y en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires MALBA donde Salem proyectó su último film por 14 meses de manera ininterrumpida antes de ser adquirido por Netflix.









Sinopsis



La película está basada en la novela Agosto de Romina Paula y protagonizada por Justina Bustos, Agustín Sullivan y Antonella Saldicco. Además incluye música original compuesta por Santiago Motorizado.

Emilia es invitada a regresar a su pueblo natal en la Patagonia para esparcir las cenizas de Andrea, su mejor amiga. La nieve y el viento del sur son el escenario de un viaje al pasado en el que revive su amistad con su amiga, acompaña a la familia en el duelo y se reencuentra con Julián, su primer amor, quien acaba de ser padre.

Drama / 81’ / Argentina 2019 / SAM18







Sobre el director



Fernando Salem nació en Buenos Aires en 1976. Su Ópera Prima “Cómo funcionan casi todas las cosas” ganó el premio al Mejor Director Argentino en el Festival Internacional de Mar del Plata y el premio al Mejor Guión Argentino en Competencia y el Premio Sur de la Academia de Cine a la mejor Ópera Prima, a la Actriz Revelación y Actriz de reparto.

La película se convirtió en un suceso del cine independiente y se exhibió por 14 meses consecutivos en el Malba para ser finalmente adquirida por Netflix.

Fernando estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se graduó como Realizador Cinematográfico en la Enerc. Su tesis “Trillizas Propaganda!” se estrenó en el Festival de Venecia y se exhibió en Sapporo, Mar del Plata, Friburgo y San Sebastián, donde obtuvo la Mención especial del Jurado. Además, “Trillizas Propaganda!” obtuvo el Cóndor de Plata al Mejor Cortometraje Argentino.

Como guionista y director cosechó diversos reconocimientos y fue nominado en tres oportunidades a los International Emmy® Kids Awards por su trabajo en la creación de series animadas como “La Asombrosa Excursión de Zamba”, “Siesta Z” y “Petit”.

“La muerte no existe y el amor tampoco”, basada en la novela “Agosto”, de Romina Paula, es su segundo largometraje.