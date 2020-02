Adrián Suar íntimo y la difícil pregunta que sorteó con humor

El actor y productor brindó una entrevista en el America Business Forum en Punta del Este y con la picardía que lo caracteriza habló del balance que realiza entre la vida y el trabajo

La suerte en la vida y en la profesión, los fracasos y el éxito, el ego, son algunos de los temas que Adrián Suar tocó, con profundidad pero también con humor, en una entrevista que le realizó Ismael Cala en el America Business Forum en Punta del Este, donde disertarán figuras de la política, el espectáculo y los negocios.

Antes que nada, el productor aclaró que no cree que el mundo empresarial sea su fuerte sino que fue aprendiendo a través de los años, dado el contexto: “En Argentina, defenderte en un oficio como la actuación no es fácil, entonces tenés que estar más atento, yo empecé a producir a los 24 o 25”.

En ese sentido, destacó que “la suerte es importante”, además de “la ayuda y el estar bien centrado”: “La cabeza ocupa un lugar muy importante; podés emprender cualquier cosa y tenés que estar preparado para ser exitoso y más preparado para fracasar, que es donde más se mide uno la naturaleza. ¿Cómo está tu cuerpo preparado para caerte y levantarte? Tenés que tener humildad en el éxito. En la profesión conocemos la soledad del éxito, pero te sentís más solo cuando sos exitoso y boludo”.

Es por eso que reconoció que la vida profesional le dio mucho más de lo que esperaba y para lo que estaba preparado: "Trabajé mucho, pero me dio más de lo que me merezco” y volvió a referirse a “la suerte”: “Está sobrevaluada, pero es algo que pongo cuando veo la película de las cosas y veo que yo estaba en el momento justo. Hay mucha gente talentosa que hace lo mismo que yo y no tuvo la posibilidad”.

Luego, Cala le preguntó por los fracasos, tanto en la vida como en el trabajo, y el actor dio una respuesta tal vez no muy feliz, pero siempre entre risas. “Personales, varios tuve”, dijo riendo, y siguió: “En mi vida personal tuve éxito y en otras cosas no sé si fracasé, o no tuve la inteligencia, o no tuve la misma suerte que tuve en mi vía profesional; en la otra vía (personal), entre el debe y el haber, estoy ahí”.

En el plano laboral, destacó que fracasó varias veces, pero que tuvo la suerte de hacer muchos programas: “Debo tener un récord de edad y cantidad de ciclos, como 70. No recuerdo si en el 2012 o 2005 hubo tres programas en los que fracasé y aprendí muchísimo porque los seres humanos somos difíciles, sobre todo en la crítica. La lengua se nos va muy rápido, entonces lo social te juega muy en contra y digo: ‘¿cómo estás de la cabeza para aguantar?’ Yo estaba triste, deprimido y con autoestima baja, algo que es común cuando fracasás, e hice el cuarto programa”, se difundió en Teleshow.

Aquella experiencia le sirvió para “estar en paz” y no castigarse: “Ahora sé que los fracasos son parte de un camino, no hay que quedarse con esa foto. Después de varios resurgís y estás de nuevo, eso es una satisfacción, aprendés de qué estas hecho para poder seguir”.

“Cuando estás desnudo frente al espejo, ¿qué te dices?”, indagó el anfitrión en referencia a la importancia del ego en la profesión del actor. Tras unos segundos de silencio y una sonrisa pícara de Suar, Cala repreguntó: “¡Decí lo que estás pensando!”.

“Pensé una maldad, me digo: ‘enano, tenés que bajar dos kilos’", dijo el creador de Separadas ante las risas del auditorio, y luego se puso serio: “A veces me llevo a penitencia, porque el ego es algo que… Elegí ser actor, de por sí tengo un ego importante, ¿qué hice? Lo fui trabajando, y también actuando de cómo me gustaría que me vean a mí, porque sé que tengo un ego de exposición. Cuando me va bien en algo, estoy dos o tres días como un pavo real feliz y puedo decir alguna estupidez, pero tengo mi otra parte también, entonces automáticamente me tranquilizo, tengo gente que me quiere que me dice las cosas que me tiene que decir”.

Para cerrar, Cala le hizo tres preguntas cortas:



I.C.: —¿Vas a querer que te cremen o que te entierren?



A.S.: —Que me cremen. Lo venía hablando ahora justo. Con mi ego no voy a aguantar estar ahí tirado, ¡mi ego no lo aguantaría!



I.C.: —Mirtha tiene 93 y está mas vigente que nunca, ¿te ves a esa edad con esa energía?



A.S.: —Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha, que va a conducir ella (risas).



I.C.: — A los 120 o 130, cuando te vayas, ¿qué te gustaría que tus hijos, nietos y sociedad recuerden y digan de ti, cuando no estés?



A.S.: —Se divirtió mucho, es lindo pasar por esta vida con altibajos. Estoy en un lugar de privilegio, agradecimiento y no tengo más que agradecer.