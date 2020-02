“Estamos hartos” Locales 08 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Así de frontal lo manifestó en el encuentro del Consejo Consultivo Social y ante la presencia del Ministro de Seguridad, Marcelo Saín y el intendente Luis Castellano, el Dr. Edgardo Allochis, director de la UCSE DAR.

“En Rafaela estamos atravesando una situación social muy delicada y yo celebro que usted sea sociólogo (le dijo a Saín). Yo no recuerdo de los años en democracia, una situación así, la gente está muy sensible y estamos hartos”, dijo.

Allochis ante todos los presentes expresó sus sensaciones y opiniones: “cuando hablamos siempre con alguien, con un familiar o un amigo, le pasó algo relacionado a la inseguridad y esto no va más, no podemos seguir así. En Rafaela se da una situación que no se da en otras ciudades, que es está articulación público-privada...es un acierto político que hace que nos involucremos todos y todos los que estamos aquí venimos siempre con las mejor predisposición para escuchar, para entender, para acompañar y para contener, pero necesitamos algunos hechos, algunas cosas concretas que nos ayuden a todos para calmarnos, para bajar un poco este nivel de ansiedad, de sensibilidad y de hartazgo social que existe, porque si no nos van a llevan puestos. Hace 20 años atrás ninguna de estas situaciones existían en Rafaela”. Y reiteró: “esta situación nos está llevando puesto a todos y usted tiene la ventaja que puede decir yo empiezo recién, pero nos estamos hartando y los políticos de acá no tienen esta ventaja porque hace muchísimos años que están en el gobierno en la ciudad. El mismo Omar sabe que esto es así, y entendemos que ampliamente esta situación supera lo que pueda hacer Rafaela políticamente, pero ayúdenos en esta transición para ver cómo contenemos a la gente, que le decimos, como calmar a la sociedad para que no ocurran cosas peores. Ustedes van a ser bienvenidos en Rafaela, pero pongan un plazo, porque si vemos que no se traduce en acciones ya no van a ser bienvenidos”, expresó de manera contundente el director de UCSE-DAR.