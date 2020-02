“Quienes tienen el poder político para decidir, se tienen que hacer cargo”

“Creo que son expectativas, expectativas de que logremos una coordinación efectiva de los recursos que tenemos en la ciudad, de qué logremos traer mayores y mejores recursos”, así comenzó el análisis de la reunión del Consejo Consultivo Social que fue encabezado por el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, el Director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial, Iván Acosta.

Este encuentro no fue uno más ya que fue evidente el nivel de desgaste, de escepticismo y hartazgo por parte de los representantes de las diferentes instituciones que desde hace tiempo forman parte de este espacio. Es que la inseguridad y violencia instalada en Rafaela ya colmó la paciencia de una ciudadanía exigente con sus funcionarios y por sobre todas las cosas comprometida con su ciudad.

Iván Acosta manifestó que “también necesitamos mayor personal, mayor equipamiento y una vez más trabajaremos junto al municipio, a la provincia y a la policía, para tratar de determinar exactamente cuánto necesitamos, ponerle un número y después gestionar en forma conjunta entre todos para que venga la ciudad. Manifestamos también que compartimos el diagnóstico sobre trasfondo social que tiene la problemática de la inseguridad y sabemos que cada uno puede hacer un aporte desde su lugar, pero que eso no significa aceptar que se socializan las responsabilidades sino que quienes están con el poder político para tomar decisiones se tienen que hacer cargo”.

Por otra parte el dirigente fue claro y preciso a la hora de indicar sobre este tipo de reuniones que “ en realidad cada vez que nos juntamos con un nuevo jefe de policía o con un ministro, el diagnóstico siempre es el mismo, que faltan recursos, que falta infraestructura, que hay problemas internos, connivencia de algunos sectores de la policía con algunos sectores más violentos; claramente esta nueva gestión a nivel provincial está hace poco, hay expectativas, pero cómo le mencionaba al ministro y muchos hoy se lo dijeron, hay cierto cansancio y si bien aportamos una vez más, creo que el nivel de exigencia es mayor, necesitamos respuestas concretas en el corto plazo, más allá de que son cuestiones que se elaboran en el largo plazo”.

“Como también decía esperemos que no sea una mesa más, que tengamos resultados porque encuentros de este tipo ya hemos tenido desde hace mucho tiempo, con muchísimos actores, ministros, jueces de la Corte Suprema, fiscales, policías, gendarmería, un montón de reuniones que se van acumulando y ojalá esta sea la definitiva, la que nos permita avanzar y encontrar soluciones”, subrayó Acosta.