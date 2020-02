Mirabella y Sain en el comando operacional de la policía porteña Locales 08 de febrero de 2020 Redacción Por Con las autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires recorrieron las instalaciones e intercambiaron experiencias y modelos de gestión en seguridad.

El senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín recorrieron las instalaciones del Comando operacional del sistema de respuesta de emergencia de la Policía de Ciudad de Buenos Aires. Allí intercambiaron con las autoridades de la seguridad de la Ciudad experiencias territoriales en materia de combate contra el delito, así como modelos de gestión de las fuerzas de seguridad.

Al concluir el encuentro, Mirabella afirmó que "queremos darle a Santa Fe una política pública de combate contra el delito, de investigación criminal, a nivel tecnológico y de formación policial a la altura de lo que Santa Fe merece" y en ese sentido señaló que "si hay algo que se ha fallado sistemáticamente en los gobiernos de los últimos doce años ha sido en las políticas de seguridad".

Al respecto agregó que "no solamente una política pública en la formación de la policía y en la implementación del combate contra el delito, sino que también en la implementación del soporte tecnológico e informático que se necesita para desplegar buenas políticas públicas". En esa línea, detalló que "la Provincia está analizando cuáles son las buenas prácticas en materia de seguridad para poder recuperarlas para Santa Fe".

Saín y Mirabella fueron acompañados durante la vista al centro donde funciona el 911 en la Ciudad Autónoma por el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que ofició de guía por los 3 pisos de las modernas instalaciones que tiene la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Constitución.

A su turno, el ministro Saín explicó que "solicitamos esta visita porque creemos que es un muy buen modelo de gestión de policía que hace tiempo que lo estamos estudiando a partir de la conjunción del trabajo coordinado entre el sistema policial y la conducción política, que es un modelo que queremos para Santa Fe".

Por otro lado, Mirabella destacó que "todo el equipo de Seguridad está trabajando codo a codo con los municipios para que no sean los delincuentes quienes ganen la calle si no que sea la política preventiva de seguridad y de investigación criminal y la justicia los que actúen para que la gente pueda vivir tranquila".

Por último el legislador nacional resaltó que “los santafesinos merecen vivir sin miedo con lo cual estamos hoy con una prioridad importante que son los temas que hacen a la seguridad” y precisó que desde su rol institucional como representante de la provincia de Santa Fe en el Senado "estoy acompañando todas las gestiones que el gobierno provincial nos solicita ante el gobierno nacional".