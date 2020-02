Piden mejoras en el Cementerio Municipal Locales 08 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA UCR DESTEFANIS. Quiere más seguridad en el Cementerio.

El concejal de Cambiemos, Miguel Destéfanis expresó que resulta imperioso reparar las galerías y el ingreso al Cementerio Municipal ya que constataron el deterioro que presentan tanto en sus paredes como en sus techos que se encuentran con mampostería desprendida, con goteras y ausencia de pintura.

Más allá de las mejoras edilicias y de la fachada del Cementerio Municipal, el edil radical manifestó su preocupación por los actos delictivos que son perpetrados durante las noches, al respecto expresó que “es necesario tomar medidas tendientes a disminuir los robos que sufren las sepulturas, para esto solicitamos mayor iluminación y personal de guardia durante todo el horario nocturno.”

Destéfanis manifestó que “es preocupante sin lugar a dudas, la falta de espacio y la falta de obras que solucionen este gran inconveniente, si no hay obras urgentes en este sentido el Cementerio no tendrá lugar al finalizar el 2020”, expresó con total preocupación el edil radical.



LOS PROBLEMAS

DE ACCESIBILIDAD

El concejal se refirió también a la accesibilidad, considerando que “resulta un inconveniente para quienes no cuentan con medios propios, sobre todo en épocas de frío o lluvia, la colocación de una garita de colectivo techada sobre la Ruta Provincial 70 resulta imprescindible y es una mejora impostergable pensado en el cuidado y comodidad de quienes visitan el Cementerio Municipal”.

Por otra parte, destacó la labor de los empleados municipales que prestan servicios en el predio “los empleados municipales hacen lo que pueden con lo que tienen, el personal designado a esa área disminuyó de 18 a 10 personas, si no fuera por el empeño que le ponen día a día el Cementerio sin dudas sería un lugar en total estado de abandono” concluyo.



“ESTUVIMOS TRABAJANDO"

Al ser consultada por este pedido del edil radical sobre el estado de las instalaciones del Cementerio Municipal, la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Bárbara Chivallero, destacó que en las últimas semanas se llevaron a cabo "tareas de mantenimiento y de iluminación sobre los existente y se colocaron reflectores porque hoy la prioridad, en la planificación que diagramamos para este espacio, es la iluminación porque tiene directa vinculación con la seguridad”. Además la funcionaria confirmó que se está trabajando en una licitación para la ampliación de nichos.

Por otra parte y en referencia a los planteos de Destéfanis, Chivallero dijo que “estuvimos haciendo reparaciones en una de las galerías en donde había filtraciones y resta seguir trabajando. Además tenemos que finalizar las tareas de reparación de la fachada y renovando la cartelería”.

Finalmente la secretaria de obras y servicios públicos reiteró que en lo que más se están enfocando es en lo vinculado a la seguridad, que es prioritario. Cabe señalar que la seguridad en el Cementerio Municipal la presta una empresa privada