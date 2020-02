Katopodis: “el Intendente de Rafaela tiene una gestión de reconocimiento” Locales 07 de febrero de 2020 Redacción Por Así lo expresó el ministro de Obras Públicas de la Nación, quien firmó un convenio para distintas obras en la provincia. Luis Castellano pidió por Ruta Nacional 34, cloacas, agua y gasoducto, fundamentalmente.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD EN LA CAPITAL PROVINCIAL. Luis Castellano estuvo presente en la Casa de Gobierno y pidió por la concreción de varias obras para la ciudad.

Este jueves, en la Casa Gobierno de Santa Fe, el intendente Luis Castellano participó de la firma de un convenio firmado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el gobernador Omar Perotti para la realización de obras de infraestructura en el territorio santafesino.

El funcionario nacional destacó: “Vamos a trabajar con la provincia y los municipios. Hay Intendentes como el de Rafaela que tiene una gestión de fuerte reconocimiento. Para nosotros esta gestión en la provincia de Buenos Aires fue una referencia, un faro muy claro desde que el Gobernador era Intendente, y lo sigue siendo hoy. Por eso vamos a trabajar fuerte para llegar con los recursos a cada localidad y que sean los mandatarios locales quienes fijen las prioridades”.



OBRAS DE CLOACAS Y AGUA

El intendente Luis Castellano enfatizó la importancia de poder plantearle “las demandas al Ministro de Obras Públicas de la Nación. Aquí, junto con los senadores y presidentes comunales, expusimos la cantidad de obras que necesitamos que se concreten. Queremos que los recursos lleguen a las localidades”.

En este sentido, comentó: “Hablamos de las obras de agua y cloacas porque en Rafaela tenemos una deuda importante. Todo lo que se ha hecho en los últimos tiempos, ha sido con fondos de los vecinos y del propio Municipio”.

“Combinando el fortalecimiento de una empresa que estaba devastada como ASSA, y el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de Nación de trabajar en obras de agua y cloacas, nos va a permitir llevarles solución a dos problemas de nuestros vecinos”, agregó.



DESCENTRALIZAR LAS LICITACIONES

Luis Castellano tomó la palabra en el acto y solicitó “descentralizar el proceso de licitación de obras porque lo que sucede es que las empresas que vienen de afuera traen gente de afuera. Nosotros tenemos la demanda de empleo y se nos presentan dificultades para darle respuesta a la gente”. “Creo que hay que trabajar en el movimiento de los corralones y las cuadrillas de albañilería para la generación de mano de obra local y, de esta forma, dinamizar la economía de Rafaela”, cerró.



SER ESCUCHADOS

A su turno, el senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo, expresó: “Hacía mucho tiempo que el Salón Gris no se convertía en una oficina de trabajo y donde cada presidente comunal e intendente pudiera manifestar lo que realmente necesita”. “En esto se conjugan obras de ejecución nacional, nacionales y provinciales, y otras que van a ser descentralizadas con fondos nacionales hacia los municipios y comunas. Para nosotros, visualizar el tema de la Ruta Nacional 34, ver que un ministro la tome en agenda, es muy importante”, continuó.



MAS DEMANDAS

Al ser consultado por las concesiones de las rutas nacionales, el Ministro Nacional sostuvo: “Estamos convencidos que no se produjo el mantenimiento y las obras que correspondían. Es una decisión de este gobierno pasar a la administración de Vialidad y del Estado muchos de los corredores para poder hacer todo lo que exige este tipo de rutas”.

“Estamos seguros que vamos a poder garantizar la reinversión de los recursos en el cuidado de las rutas. Priorizar y maximizar el interés público y social por sobre el interés y el lucro de una empresa del sector privado”, remarcó.

Y aclaró que no será necesaria una estatización sino que “son concesiones que se van terminando y quedarán bajo la administración del Estado”.

Por último, sobre la obra del gasoducto para nuestra región, señaló: “Me llevo todas las demandas y desde el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe vamos a trabajar para ver cómo podemos acompañar el esfuerzo de la provincia”.