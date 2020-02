Llegó el día: juega la Crema Deportes 07 de febrero de 2020 Redacción Por El elenco albiceleste se presenta este viernes a las 21:00 ante Brown de Adrogué en el Monumental de Alberdi, en el reinicio del torneo. Nahuel Pezzini, que tendrá su debut absoluto, será el reemplazante de Nereo Fernández, que tiene un desgarro. Dirige Llobet.

FOTO J. BARRERA SALE A CANCHA. / Arranca el 2020 para Atlético de Rafaela, que recibe hoy a Brown de Adrogué.

Atlético de Rafaela tiene todo listo para el encuentro de este viernes a las 21:00 ante Brown de Adrogué en el Monumental de Alberdi por la 16ª fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional.

El ingreso de Nahuel Pezzini, que tendrá su debut absoluto, por el lesionado Nereo Fernández (desgarro que lo tendrá por lo menos dos semanas afuera) sería la única variante respecto del equipo que se preveía y vino utilizando el entrenador, Walter Otta, en la semana previa al reinicio del certamen.

El DT no confirmó la alineación inicial ni el sistema táctico que utilizará, lo cual influiría directamente en el ingreso o no del uruguayo Emiliano Romero en el medio campo.

De esta manera, la “Crema” saldría con: Pezzini; Blondel, Niz, Rodríguez y Liporace; Pérez, Alderete, Mendieta o Romero, Acosta; Protti y Stracqualursi.

Además, también concentraron Matías Tagliamonte, Stéfano Brundo, Maximiliano Paredes, Emiliano Romero, Enzo Copetti, Joaquín Quinteros y Alan Bonansea.

La “Crema” finalizó la primera rueda del certamen con 21 unidades, a solo un punto de los puestos de clasificación al reducido por el segundo ascenso, lugares que hoy son ocupados por Sarmiento de Junín, Defensores de Belgrano, Tigre y Riestra. Todos rivales directos para Atlético, en pos de pelar por uno de los dos ascensos que da la categoría a la Superliga. El líder, San Martín de Tucumán, aparece algo más arriba del resto en sumatoria, con 34, y el arranque del 2020 será todo para confirmar si el ‘Santo’ se corta o se vuelve ‘alcanzable’.



El rival. Brown de Adrogué contará con cuatro caras nuevas en este reinicio de torneo. Los mediocampistas Juan Requena (ex Newell’s) y Brian Gómez (regresa tras jugar en Portugal), el defensor Leandro Sapetti.(llega por la baja por lesión de Stegman) y el delantero Cristian Amarilla (ex Estudiantes BA).

El ‘Tricolor’ sumó 15 puntos en la primera rueda y ocupa el puesto catorce (sobre 16) de la zona B. Necesita sumar para escaparle a los últimos puestos y al descenso.



El antecedente. En la primera fecha del actual torneo de Primera Nacional, temporada 2019/2020 Brown y Atlético se vieron las caras en Adrogué, con empate sobre la hora para el local. Bonansea había puesto en ventaja a la 'Crema' y Stegman igualó a ocho minutos del final para el 'Tricolor'. En total se enfrentaron, de manera profesional, en cuatro oportunidades y siempre en la B. Se reparten un triunfo cada uno y dos empates.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Nahuel Pezzini; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Junior Mendieta o Emiliano Romero, Leonardo Acosta, Denis Stracqualursi e Ijiel Protti. DT: Walter Otta.



Brown de Adrogué: Martín Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes y Leandro Sapetti; Brian Gómez, Juan Manuel Requena, Santiago Echeverría y Luciano Nieto; Matías Linas y Tomás Molina. DT: Pablo Vicó.



Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Gonzalo Pedro y Gisela Bosso.

Cuarto árbitro: José Díaz.

Hora: 21:00

TV: TyC Sports (Play)

Radios: Colón FM 91.3 /Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Cadena 3 FM 98.3 / El Espectador FM 1001 / LT28 AM 1470 - FM 96.5