Zaira Nara fue mamá por segunda vez Sociales 07 de febrero de 2020 Redacción Por La modelo y conductora está en pareja con Jakob von Plessen, con quien ya tiene a Malaika, de casi cuatro años.

Zaira Nara fue mamá por segunda vez ayer, jueves 6 de febrero. Según informó Ángel de Brito, la modelo dio a luz a su bebé en una clínica de Chapelco y aún se desconoce el nombre del nuevo integrante de la familia. La conductora está en pareja con Jakob von Plessen, con quien ya tiene a Malaika, de casi cuatro años.

A mediados de diciembre, la hermana de Wanda se había despedido de Morfi -el ciclo que condujo durante cuatro años- y había adelantado que viajaría al Sur del país para tener a su hijo, ya que su pareja está trabajando allí con su empresa de turismo que organiza safaris por África y expediciones por la Patagonia. "Por eso también decidí tener a mi bebé en San Martín de los Andes, que hay un grupo excelente de médicos, y tengo que volar en unos días. Voy con mi mamá, que va a acompañarme”, indicó.

Los últimos días, Zaira compartió la ansiedad que tenía por la llegada de su segundo hijo, de quien no había revelado el nombre. Incluso, publicó un tierno video de Malaika, a quien le habían dado a elegir el nombre de su hermanito. Sin embargo, la pequeña solo quería que fuera “bebé”, incluso sin apellido. “¿Cómo querés que se llama, Mali?”, preguntó la modelo. "Bebé. No quiero ningún nombre. Quiero bebé”, respondió mientras le daba besos a la panza de su mamá. “Bebé y listo”, insistió la niña de casi cuatro años.

“¿De toda la lista no te gusta ninguno?”, indagó la madre. “Sí, bebé. No quiero apellido”, continuó Malaika.

“Pupita linda de mi corazón. Gracias por enseñarme tanto, se viene una etapa de mucho aprendizaje para las dos que disfrutaremos así de juntas”, había escrito Zaira en otro posteo que compartió en su cuenta de Instagram junto a una foto con su hija mayor. “Amo el sur”, sostuvo en otra publicación sobre el nuevo hogar que eligió para vivir durante los últimos meses de embarazo.

“Bebito sabemos que estás muy cómodo en la pancita... pero cuando quieras acá ya estamos preparados para recibirte”, había compartido hace seis días junto a una foto con Jakob, esperando a su segundo hijo.